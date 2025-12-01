Desde la inauguración de su nuevo edificio, el centro de salud “Lote 8” concretó cerca de 2000 atenciones

En agosto de este año, el gobernador Gildo Insfrán puso en funcionamiento el nuevo edificio. Desde entonces, el efector brinda diariamente atenciones y numerosos servicios sanitarios tanto a los vecinos de la localidad como a pobladores de 16 comunidades cercanas.

“El nuevo centro de salud era algo muy esperado, muy añorado para todos nosotros. Para el equipo de salud, para poder ir ampliando nuestros servicios y agregando otros poco a poco, y poder trabajar con mayor comodidad y optimizar la calidad de atención que diariamente les damos a los pacientes”, expresó el director del establecimiento, el licenciado Diego Fernández.

Asimismo, destacó: “Es un gran orgullo poder contar con este nuevo edificio. En nombre de todo el equipo, queremos hacer llegar un especial agradecimiento al gobernador Gildo Insfrán por haber puesto a disposición de Lote 8 este moderno centro sanitario y todos los recursos necesarios para atender a nuestras comunidades; como también al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, por su apoyo y acompañamiento permanente”.

El centro de salud “Lote 8”, ubicado a 170 kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez, cumple un rol sanitario fundamental en el extremo oeste provincial. En el último trimestre, desde la inauguración de sus nuevas instalaciones en agosto hasta la fecha, concretó un total de 1936 atenciones, consolidando su importancia en la zona.

Su área de cobertura alcanza alrededor de 4200 habitantes, pertenecientes a 16 comunidades, entre originarias y criollas, que son: El Tabique, Misión Nueva, Villa Nueva, Palmarcito, La Chirola, Tres Palmas, Lote 1, Tucumancito, 10 de Junio, Palmarcito II, 3 de Octubre, 8 de Enero, Barrio Zalazar, y la más alejada, Kilómetro 17 y La Pampa, situada a 42 kilómetros.

Cada 15 días, el equipo sanitario realiza recorridas programadas por todas las comunidades, garantizando atención primaria de salud a los vecinos de todas las edades que viven en esta zona del oeste formoseño y fortaleciendo el acceso equitativo a los servicios de salud.

Nuevas instalaciones y numerosas prestaciones

El flamante edificio cuenta con consultorios y otras áreas, diseñadas y equipadas para responder a las necesidades de salud de la población. Dos de ellos están destinados a la atención médica; otro al servicio de odontología, provisto con equipos de última generación y todos los insumos necesarios para realizar extracciones, obturaciones con lámpara y otros diferentes tratamientos.

Funciona además un sector para laboratorio, disponible todos los martes para la toma de muestras que se envían luego al Hospital Distrital de Ingeniero Juárez para su procesamiento. Los resultados se cargan y se puede acceder a los mismos mediante el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo).

A esto se suma un consultorio de hemoterapia, donde se realizan las extracciones de sangre a donantes voluntarios, cuyas unidades se derivan al hospital juarense.

Asimismo, en el consultorio de ginecología y obstetricia, se lleva a cabo la colocación y extracción de implantes subdérmicos; toma de PAP, de lunes a viernes, y la entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta y larga duración.

“Los martes y viernes las pacientes son trasladadas desde las comunidades para garantizarle el acceso al estudio de PAP y el sector cuenta, además, con una sala de parto completamente equipada”, agregó Fernández.

Cuenta con un servicio de enfermería para la atención a demanda, que se complementa con la guardia para casos de emergencia y urgencia que está disponible las 24 horas, todos los días del año, con una sala de internación con cuatro camas, a cargo de un equipo de enfermeros y de agentes sanitarios que cumplen funciones específicas.

También se brinda atención médica por consultorio y por guardia todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados.

“En nuestro centro se da respuesta a todos los pacientes que llegan y son resueltos todos los casos posibles dentro de lo que es el primer nivel de atención”, sostuvo el licenciado, agregando que “lo que no podemos resolver aquí, se deriva al Hospital Distrital de Ingeniero Juárez, que es el efector de segundo nivel de referencia que tenemos”.

Respecto a eso, detalló que en algunos casos “los pacientes permanecen internados en observación de 24 a 48 horas. Si muestran evolución favorable se les da el alta y se van a la casa con tratamiento ambulatorio”. Pero, si son patologías complejas o urgencias, como traumatismos graves, eclampsia convulsiva o embarazos de alto riesgo, entre otras, la derivación es inmediata.

En tanto, el servicio de vacunación funciona todos los días, por la mañana y la tarde. Los vacunadores también realizan recorridas domiciliarias para completar esquemas en la comunidad.

Otra de las áreas es diagnóstico por imagen, donde se llevan a cabo ecografías obstétricas, ginecológicas y generales, todos los martes, dando respuesta a las urgencias todos los días, en cualquier horario. “Está equipado con tecnología de primera línea, donde se realizan entre 20 y 30 estudios semanales”, aseguró el director.

Por último, el funcionario hizo notar que el centro dispone de dos ambulancias totalmente equipadas “una para traslados al hospital de Ingeniero Juárez y otra para movilizar pacientes dentro del área local, especialmente desde las comunidades hasta el centro cuando deben recibir una atención, hacerse algún estudio, por ejemplo. Y luego se los lleva de regreso a sus hogares”.



