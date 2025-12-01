Desde Las Lomitas agradecieron al Gobierno provincial por enviar insumos e indumentaria deportiva

Desde el gimnasio “Danilo Box” de la localidad de Las Lomitas agradecieron al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís por enviarles elementos deportivos para las prácticas de boxeo, tales como bolsas, guantes, protectores, cuerdas para saltos, así como indumentaria.

En diálogo con AGENFOR, Claudio Falcón, quien es el profesor del mencionado gimnasio, expresó: “Estamos muy agradecidos con el señor Gobernador y con el Vicegobernador”.

“Desde la Municipalidad local nunca hemos tenido esta clase de ayuda, jamás. Estamos trabajando hace años así, a pulmón”, contrastó y destacó que “estamos orgullosos de nuestro Gobierno provincial porque sí piensa en la gente y nunca nos deja de lado”.

Por su parte, la delegada zonal de Educación, Stella Maris González, subrayó que “el deporte es educación porque las energías deportivas alejan a los jóvenes de los malos hábitos y suman a un cuidado de la salud y de una vida mucho más sana. Entonces, brindar los elementos a los deportistas que de pronto no los tienen es justicia social”.

Asimismo, el dirigente de la Unidad Justicialista Iván Falcón resaltó que “este sábado 6 estuvimos en el barrio Industrial acompañando a todos los chicos a través del Estado provincial presente, que una vez más lo demostró entregando elementos para la práctica de este deporte”.

“Como equipo trabajamos mucho en lo que es el deporte en sí y cuando arrancamos esto hace un año atrás veíamos ese abandono que hay desde el Municipio también en esta área”, lamentó e hizo hincapié en “la necesidad que tienen los jóvenes de realizar diversos deportes y no lo pueden hacer” porque la gestión comunal de Atilio Basualdo los deja desamparados.

Por ello, puso de resalto el accionar del Gobierno provincial que “se hace cargo de todo lo que le corresponde al Municipio y no cumple. Asume la responsabilidad y está presente en la localidad”.

“Estos elementos nos hacían falta y ahora recibimos todas cosas nuevas para los entrenamientos”, remarcaron las jóvenes Zulema Rojas y Ayelén Verón, quienes practican este deporte en el gimnasio.



