Clorinda: Colisión entre un automóvil y una camioneta terminó con una víctima fatal

• La víctima fue identificada como Elvio Néstor Sponton, de 55 años

El conductor de un automóvil Chevrolet Zafira, de 55 años, murió durante una colisión con una camioneta Fiat Toro, registrada sobre la Ruta Nacional N° 11, en inmediaciones a la ciudad de Clorinda.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 6:40 horas de este lunes y los efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, Delegación UEAR Riacho Negro, Bomberos, Policía Científica y Unidad Regional Tres, acudieron al lugar.

Allí se estableció que el auto circulaba por la Ruta Nacional 11 hacia Clorinda, donde viajaba como acompañante una mujer, de 57 años, y por causas que tratan de establecer se produjo el impacto con un Fiat Toro, conducido por un hombre, de 67 años, que se desplazaba hacia la ciudad de Formosa.

Luego el personal del SIPEC confirmó el fallecimiento del conductor de la Chevrolet, identificado como Elvio Néstor Sponton y trasladó a la mujer y al conductor de la camioneta Fiat Toro hasta el Hospital de la segunda ciudad.

El caso se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Clorinda, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, que fue hasta el lugar y direccionó el procedimiento.

En la escena del hecho, se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración del personal de la Delegación de Policía Científica.

Una vez finalizadas las diligencias, se secuestraron ambos rodados; mientras que el cuerpo de la víctima fue entregado a los familiares para las exequias.

Por el caso, se inició una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial.



