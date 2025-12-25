Dengue: Sin cambios relevantes en los casos positivos durante la última semana

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, solicitan a los vecinos reforzar la revisión diaria de patios, especialmente después de las lluvias, para eliminar posibles criaderos de mosquitos y sostener el escenario epidemiológico favorable.

Un nuevo parte de dengue informó que en la última semana se han realizado 4998 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando uno de ellos resultado positivo a dengue. El mismo, fue detectado en la localidad de Las Lomitas,.

Además, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital ni se realizaron transfusiones de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco hubo fallecimientos y se realizaron tres llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes.

De esta manera, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se diagnosticaron 1483 casos de dengue de los serotipos virales circulantes: DEN 1 y DEN 2; y desde el 1° de enero de 2024 a la actualidad no hubo fallecimientos.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se concretó el bloqueo en 1871 viviendas, se visitaron 3584 en total, de las cuales 1219 estaban cerradas, en 494 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 133 se erradicaron larvas del mosquito.

A su vez, se entregaron 1871 repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed y se afectaron 359 personas a la logística implementada para estas acciones de control del Aedes aegypti.
















