Orrabalis destacó la visita de Kicillof y reafirmó el rol de Formosa en el fortalecimiento del modelo federal





El secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, el doctor Camilo Orrabalis, se refirió a la reciente visita del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Formosa, y remarcó la importancia política e institucional del encuentro en el actual contexto nacional.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Orrabalis señaló que Kicillof “es uno de los gobernadores que está también en la trinchera, en la lucha ante este Gobierno libertario que realmente está destruyendo y entregando la Patria”, y consideró que este tipo de iniciativas “van a ser para el bien del país, para poder empezar a trabajar en pos de recuperar la Patria y de recuperar un Gobierno nacional con conciencia y compromiso federal”.

En ese sentido, destacó el papel de Formosa dentro del movimiento justicialista, afirmando que la provincia “es uno de los pilares donde el Peronismo mantiene viva la llama de las tres banderas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Acá se respira justicia social y tenemos sobrados hechos para poder demostrarlo”, subrayó.

Durante el recorrido realizado junto al mandatario bonaerense en su visita del miércoles pasado, el funcionario provincial resaltó que se pudo mostrar que “hay capacidades en Formosa” y que, pese a la crisis que atraviesa el país, “la provincia sigue construyendo y fortaleciendo el sistema científico y tecnológico”. En ese marco, valoró que los científicos y tecnólogos formoseños “tienen la oportunidad de expresar todo su potencial, siempre teniendo en cuenta el beneficio del pueblo”.

Finalmente, Orrabalis sostuvo que Formosa “siempre marca el rumbo” gracias a un modelo político y social de largo alcance, respaldado de manera contundente por la ciudadanía. “En cada elección el pueblo formoseño expresó la voluntad de que este sistema político se siga desarrollando bajo la conducción y el liderazgo del doctor Gildo Insfrán”, concluyó.



