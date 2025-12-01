El Vicegobernador acompañó los festejos por los 10 años de vida de las Escuelas Comunitarias de Ajedrez

El pasado sábado 20, por la mañana, en el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa, las Escuelas Comunitarias de Ajedrez de Formosa, celebraron su 10° aniversario con un torneo abierto a todas las edades que contó con el acompañamiento del vicegobernador, Eber Solís.

Estuvieron presentes, también, los diputados Agustín Samaniego, Hugo “Cacho” García, Elena García y el ex candidato a diputado nacional, Fabián Cáceres.

“Ajedrez en RED Formosa es un espacio que desde hace una década promueve la inclusión, el aprendizaje y el desarrollo integral en 10 escuelas comunitarias de ajedrez distribuidas en diferentes barrios de la ciudad, bajo la coordinación de la compañera Laura Britos Bence acompañada por el profesor Franco Campuzano”, indicó Solís.

Y añadió que este acompañamiento reafirma “nuestro compromiso con políticas públicas que fortalecen la educación, el deporte y la construcción de una comunidad”.

“Bajo el Modelo Formoseño que conduce nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, seguimos generando oportunidades y sembrando valores para el futuro de Formosa”, aseveró.

En esta oportunidad, participaron de este gran torneo las categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y libres, con inscripción gratuita, con el fin no sólo de celebrar esta década de enseñanza por el Ajedrez, sino también como una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos compartan tablero, aprendan, compitan y disfruten en comunidad.

Al respecto, el profesor de estas escuelas, Franco Campuzano, recordó que iniciaron con este proyecto en 2015 y, a través del apoyo del Gobierno de la provincia y el equipo de trabajo, “pudimos sostenernos en el tiempo, expandiéndonos por los diferentes barrios de la ciudad”.

“Estamos muy contentos, también colaborando y no me quiero olvidar de la gente del interior, de Laguna Blanca, de Espinillo, Buena Vista, Apayerey, Juárez. La verdad que siempre estuvimos en contacto con ellos, trabajando con ellos y para todos los chicos de ajedrez de toda la provincia”, indicó.

Crecimiento

Campuzano analizó el crecimiento de los jugadores de las escuelas y dijo que, si bien “trabajamos en el ámbito comunitario, con clases libres y gratuitas, siempre en cada escuela, aparecen uno o dos que se destacan”.

“A esos chicos, nosotros tratamos de foguearlos y llevarlos a competir en el ámbito regional, nacional o internacional; y varios de ellos ya entraron al ranking internacional, la verdad que para nosotros eso es un privilegio”, sostuvo.

Y relató que, la semana pasada, se llevó a cabo en Corrientes un torneo final de los campeones anuales donde dos formoseños resultaron campeones regionales: en la categoría sub 14, Benicio Agüero y en la sub 16, Iván Rojas.

“La verdad que para nosotros eso es un privilegio y simboliza gratamente el trabajo que estamos llevando adelante”, aseguró.

Torneo

Respecto al torneo desarrollado durante la jornada, el profesor explicó que se utilizó el sistema suizo, es decir, cinco rondas donde los 70 jugadores participan de la misma cantidad de partidas, ganen, empaten o pierda, por lo que no hubo eliminación.

En cuanto a los premios, se entregaron trofeos, diplomas y certificados a todos los participantes, además de sortear un tablero Staunton profesional lo que consideró “un privilegio poder dar un tablero de semejante magnitud para un ajedrecista de acá”.

Por último, Campuzano confirmó que próximamente desarrollarán un taller de verano y los interesados pueden acceder a la información en las páginas de Facebook del barrio San Francisco y Ajedrez en RED Fsa.

“Son clases libres y gratuitas, e invitamos a toda la familia, no solamente niños, jóvenes, adultos, a que se sumen y se animen a participar y a conocer esta disciplina que es el ajedrez”, cerró.



