Inicia el cronograma especial de entregas de los bolsones del Plan Nutrir





En virtud del asueto y el feriado por la próxima festividad de la Navidad, desde la coordinación del Plan Provincial Alimentario Nutrir se programó un cronograma especial de entregas de los bolsones alimentarios, así como de las sidras y los panes dulces que distribuye el Gobierno de Formosa.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la coordinadora ejecutiva Anahí Santander, indicó que los días 24, 25 y 26 de diciembre los centros de distribución se encontrarán inactivos.

No obstante, “la idea es que los beneficiarios no pierdan el bolsón y puedan usar la mercadería que trae el mismo para las típicas comidas que se realizan en este día de celebración”, explicó.

En ese sentido, informó que “el próximo lunes 22 la entrega se les realizará a los beneficiarios que normalmente retiran en esa fecha, más aquellos cuyas entregas corresponden al miércoles 24, en ambos turnos, y los del turno mañana del jueves 25”.

Por su parte, el martes 23 el bolsón estará disponible para los titulares que retiran ese día, más los correspondientes al turno mañana y tarde del viernes 26 y los del turno tarde del jueves 25.

Respecto de la sidra y el pan dulce, el lunes 22 podrán retirar los de la semana uno y tres y el 23 los de la semana dos y cuatro.

“Son dos tipos de entregas: por un lado, la distribución de los bolsones y por el otro, el de las sidras y los panes dulces”, aclaró.

Por último, recordó que “se trabajará hasta el 23 y después entramos a las semana cinco, que es la semana organizativa, retomando las actividades el lunes 5 de enero del 2026”, cerró.



