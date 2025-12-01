Orrabalis celebró los egresos de estudiantes de educación superior en la provincia

En diálogo con AGENFOR, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, se refirió a los egresados de diversas instituciones públicas de educación superior que ocurrieron este fin de año en la provincia y expresó que es “un orgullo” porque “muchos jóvenes, del interior y de Capital, salen a trabajar a la sociedad con una formación técnico-profesional”.

Mencionó, puntualmente, los 28 egresados de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), los 99 de la Tecnicatura en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Extensión Formosa y los 95 de las cuatro Tecnicaturas que ofrece el Instituto Politécnico Formosa (IPF).

“Es contabilizar todos esos jóvenes de diferentes puntos de la provincia que, gracias a la educación pública de calidad, hoy tienen una herramienta fundamental como es un título superior para salir a desarrollarse profesionalmente y para aportar a la sociedad distintas soluciones”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario aseguró que “hay muy pocos lugares que dictan este tipo de carreras de tecnología de vanguardia” como, por ejemplo, el IPF, ya que Mecatrónica “creo que se dicta en Mendoza y San Luis” y Química Industrial es “la primera de su tipo con esta modalidad en Formosa”.

“Tenemos que valorar que el Modelo Formoseño tiene una de las más prestigiosas instituciones hoy a nivel país que es el Instituto Politécnico Formosa, porque cuenta con toda la tecnología para que nuestros jóvenes se puedan desarrollar, estudiar, tener conocimiento teórico pero llevar a la práctica desde las herramientas tecnológicas que el Gobierno de la provincia de Formosa pone a disposición para su desarrollo profesional”, aseguró.

“Identidad Científica Formoseña”

En otro orden, Orrabalis habló sobre la beca “Identidad Científica Formoseña” que va a destinarse a “aquellos jóvenes que ingresan de una Universidad pública con algún título de licenciado, ingeniero u otra especialidad que quieran ser becarios por la provincia de Formosa”.

En ese sentido, explicó que a partir de ello “podrán buscar una institución de la provincia, ya sea la UPLaB, el propio Instituto Politécnico, los CEDEVA, el Centro de Medicina Nuclear o Hospital de Alta Complejidad para poder tener como lugar de trabajo y, por supuesto, una Universidad donde poder hacer el Doctorado con todas las documentaciones y la validación que conlleva el cursado y rendir la tesis”.

Y aclaró: “Pero la beca va a ser 100% financiada por el Tesoro de la provincia de Formosa”.

Por último, el Secretario amplió que el eje fundamental es “tener una masa crítica de investigadores, de doctores, estudiando y buscando soluciones a problemáticas locales que son de interés para la provincia de Formosa”.

“Ahí se va a buscar todo este esfuerzo para que podamos encontrar soluciones a aquellas problemáticas que hoy la provincia tiene y que seamos los formoseños capaces de proponer soluciones”, cerró.



