Se realizó el acto de egreso de peritos comerciales en Administración Cooperativa del ICEC

El pasado sábado 20 de diciembre, en el Galpón “C” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, se llevó a cabo el acto académico de egreso de la XXXVII promoción de peritos comerciales en Administración Cooperativa del Instituto Cooperativo de Enseñanza y Capacitación (ICEC).

Al respecto, el representante legal del ICEC, el licenciado Javier Luis Di Lascio, conversó con AGENFOR indicó que, en esta oportunidad, son 27 los flamantes egresados, aunque reconoció que años anteriores “teníamos una matrícula mucho más numerosa”.

“Lo que pasa es que hace 37 años que tenemos el mismo programa de estudio que fue concedido en su momento para los adultos que no habían terminado su colegio secundario, y ya se agotó ese programa. Pero gracias a Dios siempre existe la necesidad de asistir a aquellas personas que necesitan culminar sus estudios secundarios, razón por la cual nosotros todavía seguimos dando la oportunidad a todas aquellas que quieran superar su condición intelectual y educativa”, explicó.

Asimismo, valoró la predisposición de estos estudiantes porque son “conscientes de lo que hacen”, entonces, asisten, participan, estudian y “nuestros resultados son los más de 2800 egresados en el transcurso de todos estos años”.

Sostuvo, también, el referente que este año fue “óptimo” por “el hecho de que la interacción entre docentes, alumnos y familiares es positiva”.

“Nuestro balance siempre es positivo en ese aspecto. Seguramente que vamos a mantener ese ritmo también en el próximo año, dado que también incorporamos el secundario común”, anticipó.

Y ahondó: “A partir del año que viene, en turnos diurnos, vamos a impartir el secundario común para brindar igualdad de oportunidades a los chicos que viven en el barrio donde nosotros estamos enclavados y que a otros establecimientos educativos les queda un poco alejado o no consiguen matrícula para poder inscribirse ahí”.

Por último, Di Lascio confirmó que las inscripciones para esta cursada están abiertas, pero aclaró que en febrero “volveremos a hacer otra campaña de promoción e inscripción”.



