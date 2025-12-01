Con la apertura de pileta libre en el Parque Acuático, se dará inicio a la nueva temporada de verano

La ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, recordó que este viernes 26, con la apertura del Parque Acuático “17 de Octubre”, se dará inicio a la temporada de verano 2026. Será a las 15.30 horas con la modalidad de pileta libre.

“Como siempre, continuamos con el ingreso libre y gratuito para toda la comunidad formoseña y para los que nos vienen a visitar”, declaró al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En este sentido, subrayó que “esto es posible gracias a la decisión del Gobierno de Formosa, especialmente a su conductor Gildo Insfrán, quien, a pesar de la profunda crisis que se está viviendo a nivel nacional, decide sostener estas propuestas que no tienen costo alguno”.

Del mismo modo, la funcionaria recordó que están abiertas las inscripciones para las colonias de vacaciones que todos los años brinda el Gobierno de Formosa, recalcando que comenzarán el 5 de enero del 2026 de manera simultánea en el Parque Acuático y el Paraíso de los Niños.

El mismo día se sumará “la propuesta de la Escuela de Natación en diferentes horarios y modalidades”.

Así también, se agregará el aquagym, que “se desarrollará también en ambos parques, de 20 a 21 horas”, informó.

“Estas propuestas son la clara evidencia de que hay una decisión política de continuar con cada una de estas actividades”, subrayó, invitando a “toda la comunidad formoseña a participar de estas acciones”.



