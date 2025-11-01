Ceremonia de proclamación: Diputados electos del FdV ratificaron su compromiso legislativo con el Modelo Formoseño

Este lunes 1° de diciembre, el gobernador Gildo Insfrán junto al vicegobernador Eber Solís, encabezaron el acto de proclamación de autoridades electas en los comicios provinciales del pasado 29 de junio. De este modo, 15 diputados provinciales y 82 concejales de toda la provincia de Formosa recibieron sus certificados.

Los diputados provinciales electos por el Frente de la Victoria (FdV), Agustín Samaniego y Rodrigo Vera expresaron su satisfacción y renovado compromiso con el Modelo Formoseño tras recibir sus diplomas, un acto que calificaron como una “reafirmación institucional y democrática del liderazgo del gobernador Gildo Insfrán”.

Ambos legisladores destacaron que el desafío central de la nueva etapa será mitigar el “impacto negativo” de las políticas del Gobierno nacional y traducir la reforma constitucional de la provincia, en nuevas leyes para los formoseños.

Agustín Samaniego, diputado provincial electo (FdV), sostuvo que se trató de “un acto muy importante, que reafirma la democracia que vivimos en Formosa y el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán”.

De esta manera, Samaniego manifestó su alegría por la contundente victoria electoral en las elecciones provinciales, que demostró que “cerca del 70% de los formoseños apoyan el Modelo Formoseño”.

Y expresó que “estamos muy felices y satisfechos, pero también con mucha voluntad de seguir trabajando para que Formosa siga creciendo, a pesar del momento tan complicado que nos genera el Gobierno nacional”.

Por eso, indicó que “vamos a estar con cada uno de los formoseños, escuchándolos e intentando por todos los medios activar los programas, planes y proyectos que puedan amortiguar el impacto muy negativo que viene por parte de Nación”.





“Un orgullo y responsabilidad muy grande”

En la misma línea, el diputado provincial electo Rodrigo Vera (FdV), calificó el respaldo popular como “realmente un orgullo y responsabilidad muy grande”. Recordó que el Frente de la Victoria, conducido por el gobernador Insfrán, obtuvo el pasado 29 de junio “la mejor elección en la historia de elecciones de medio término, alcanzando el 70% de los votos”, lo cual demuestra el profundo apoyo a la gestión.

En este marco, sostuvo que “nosotros tenemos la obligación, desde el lugar que nos toca a cada uno, de poder respaldar en beneficio de toda la comunidad formoseña”, destacando que “ese es el desafío que asumimos y que vamos a cumplir”.

Vera, quien fue convencional constituyente, subrayó que su principal tarea legislativa estará marcada por la reciente reforma de la Carta Magna provincial, enfatizando en que “desde lo legislativo lo más importante es que, al tener una nueva Constitución, hay nuevos derechos, perspectivas, abordajes para jóvenes, mujeres y adultos mayores, que necesitamos concretar en nuevas leyes”.

Por lo tanto, aseguró que “va a haber mucho trabajo legislativo a partir de todas las reformas que hemos hecho en la Constitución y una fuerte impronta en favor del pueblo formoseño, especialmente en un contexto nacional tan difícil”.



