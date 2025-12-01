“La decisión del Gobernador de Formosa es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación”

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, analizó la evolución de los salarios docentes en Formosa, luego de los recortes nacionales implementados desde la asunción de Javier Milei.

Inició señalando que “Formosa destinó en 2024 un 138% más de recursos que en 2023, según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. Teniendo en cuenta que la inflación del NEA para ese año fue del 103,9%, esto significa que el Gobierno de Formosa incrementó el gasto real en educación un 15,9%”.

Respecto a la cuestión salarial, siempre presente en el debate público, el Rector sostuvo que “en 2024, el salario inicial de un docente en Formosa aumentó un 164%. Además del incremento en el punto índice, el gobernador Gildo Insfrán estableció un complemento por servicio docente que elevó aún más el salario. Medido en términos reales, el salario docente creció un 31% durante 2024”.

Muracciole aclaró que este incremento también se debe a la decisión del primer mandatario formoseño de pagar con fondos propios del tesoro provincial el Incentivo Docente, la Conectividad y la Garantía Salarial, rubros que el Gobierno nacional eliminó en 2024.

“Ante la eliminación de estos importantes conceptos por parte del presidente Javier Milei, el Gobernador de Formosa decidió sostenerlos con fondos genuinos del Tesoro Provincial. Los docentes de Formosa ni sintieron el recorte, porque el doctor Insfrán se hizo cargo de reparar esa injusticia”, mencionó.

Además, Muracciole subrayó que “hoy menos de la mitad de las provincias argentinas pagan el FONID. Formosa está entre las que lo abonan íntegramente y, más aún, se agregó un nuevo ítem sumamente importante en el salario neto: el complemento por servicio docente. En 2024 esto implicó una inversión adicional —sin contar los fondos para pagar los salarios— superior a los $40.000 millones, y para 2025 superará los $62.000 millones”.

Recordó también que este esfuerzo se sostiene en Formosa a pesar de la enorme pérdida de recursos que sufrió la provincia. “La deuda de Nación con la Caja supera los $250.000 millones. La pérdida de recursos por la recesión y por la apropiación ilegal de fondos que le corresponden a Formosa también supera hoy los $220.000 millones. Estamos hablando de más de $450.000 millones que los formoseños perdimos desde que asumió Milei. Así y todo, manteniendo el superávit, el gobernador Insfrán cumple con los empleados públicos con incrementos por encima de la inflación, con los jubilados pagando el 82% móvil y con los docentes manteniendo los rubros eliminados por Milei y creando nuevos, para que el salario conserve su poder adquisitivo”.

Respecto al año 2025, el rector de la UPLaB comentó que “el incremento de este año, teniendo en cuenta la evolución del punto índice y los adicionales, fue del 61,9%, es decir, 13,3% por encima de la inflación proyectada”. Y agregó: “Si tomamos el período completo desde la asunción del actual Gobierno nacional hasta hoy, el salario docente en Formosa creció un 334%, frente a una inflación acumulada del 227%. Eso significa una recuperación real del 32,5%”.

Como comentario, también aclaró que los docentes de la UPLaB —que se rigen por los incrementos provinciales— hoy están entre un 12% y un 19% por encima de los salarios de docentes universitarios nacionales.

Para finalizar, Muracciole sostuvo que “en Formosa la educación es una cuestión de Estado. Eso se evidencia en las 1552 escuelas construidas, en el modelo pedagógico que demuestra sus resultados en las Pruebas Aprender y en el reconocimiento del esfuerzo de quienes enseñan protegiendo el poder adquisitivo de sus salarios”.



