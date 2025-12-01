El gobernador Insfrán habilitará “Formosa Brilla 2025”





Este lunes 8 de diciembre, en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el gobernador Gildo Insfrán encabezará, a las 19.45 horas, en la Plaza de las Banderas de la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza”, la habilitación del sistema lumínico “Formosa Brilla”, en su edición 2025.

De este modo, quedará formalmente inaugurada esta atractiva propuesta del Gobierno provincial, la cual ya configura una tradición que no sólo incluye las iluminaciones en el Paseo Costanero y las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo, en el centro de la ciudad capital, sino también el pesebre hiperrealista, que es considerado uno de los más grandes y espectaculares del mundo.

Creado por el artista Fernando Pugliese, posee más de 124 figuras en tamaño real que recrean la escena del nacimiento con un gran detalle y emotividad, sumándose a ello el gran árbol de Navidad.

“Formosa Brilla” incluye una “lluvia de luces” desplegadas sobre las copas y los tallos de los árboles de la Costanera, junto a otras alegorías y carteles luminosos sobre los sitios más atractivos y bellos de la Capital, al igual que a lo largo de la Avenida 25 de Mayo y sus plazoletas, como asimismo en los edificios históricos y característicos, lo cual tiene su correlato en las diversas localidades del interior provincial.

De este modo, el Gobierno provincial, como todos los años, vuelve a generar esta cautivante propuesta, que es “Formosa Brilla”, una manera de transitar las fiestas de fin de año, “encendiendo” el espíritu navideño en el marco de la unidad que caracteriza al pueblo formoseño.



