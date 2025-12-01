Garantizan la continuidad del servicio nutricional en las escuelas durante el receso de verano

En el marco de las políticas de equidad y justicia social que caracterizan al Modelo Formoseño, confirmaron que el Servicio Social Nutricional no sufrirá interrupciones durante las vacaciones de verano. A través de una planificación estratégica, las instituciones educativas de la provincia se preparan para recibir a los niños, niñas y sus familias desde el primer día hábil de enero.

Al respecto, Luis García, director de la EPEP N°513 del barrio República Argentina, señaló que “el servicio social nutricional en el receso de verano se va a desarrollar normalmente a partir del 2 de enero”.

Añadió que “es un servicio que no se corta en vacaciones y se va a brindar el desayuno, el almuerzo y la merienda”.

Asimismo, explicó que “el almuerzo es plato servido y en algunos casos se va a servir vianda, para quienes viven retirados de la institución y así evitan trasladarse a altas temperaturas y solo retiran los padres”.

En cuanto al desayuno y la merienda, indicó que “se les va a preparar y los niños van a asistir con un recipiente para llevarlo a sus casas”.

Además, en un contexto de crisis económica profunda a nivel país, advirtió un incremento en la cantidad de comensales, marcando la diferencia entre la gestión provincial y la nacional.

Expresó que “este Gobierno nacional hizo un recorte en los comedores escolares, mientras que el Gobierno de la provincia de Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán aportó a los comedores”.

Y resaltó que “en Formosa no se cortaron los recursos para los comedores escolares”, destacando “la política educativa del Gobierno provincial que siempre apostó a la educación pública y en este caso, a la seguridad alimentaria, a través de los comedores escolares”.

Por otra parte, el docente valoró que el menú semanal está diseñado para ser variado y nutritivo, nombrando que “por ejemplo, el día lunes se sirve un rico guiso de fideos con pollo; el martes milanesas de carne o de pollo; miércoles pata muslo al horno; jueves albóndiga con arroz y los viernes, un rico tallarín con estofado de pollo. En tanto que de postre, arroz con leche y frutas”.

Al concluir, expuso que, si bien cada institución maneja su propia matrícula, la EPEP N° 513 tiene 450 alumnos donde ya se han preinscrito 100 para el receso, enfatizando en que el servicio tiene un fuerte componente comunitario.

“No solo recibimos a nuestros alumnos; también vienen sus hermanitos, la madre e incluso exalumnos que ya están en el secundario. A todos se les sirve un plato de comida”, concluyó.



