Nuevo despliegue en el oeste provincial para reforzar el cuidado de la salud de las mujeres originarias

Mediante un arduo accionar se concretaron 235 tomas de muestras para estudios de PAP y 75 para test HPV. Además fueron colocados alrededor de 50 implantes subdérmicos, se entregaron otros métodos anticonceptivos, se realizaron atenciones, charlas informativas y se brindó consejería sobre planificación familiar a vecinas de las etnias Toba y Wichí.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, encabezó durante la última semana una amplia labor sanitaria coordinada por la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel, que se desarrolló en cuatro días consecutivos en diversas comunidades del oeste formoseño.

A cargo del Programa Provincial de Salud Intercultural y de otras áreas del nivel central de la cartera de salud, las acciones incluyeron charlas de concientización sobre la detección temprana del cáncer de cuello uterino, toma de muestras para estudios de PAP y test HPV, colocación de implantes subdérmicos y la entrega de otras métodos anticonceptivos. Todo de forma gratuita.

Al mismo tiempo, se organizaron capacitaciones destinadas a los equipos de salud locales en cuanto al registro de las prestaciones de Atención Primaria de la Salud (APS) en el sistema SIGHo, reuniones evaluativas con las parejas sanitarias (enfermos/as y agentes sanitarios/as-obstétrico/a y partera tradicional), atenciones obstétricas, consejería y promoción variados temas que hacen al cuidado de la salud integral de la mujer.

Esta labor se llevó adelante de forma conjunta con los equipos del Hospital de la localidad El Potrillo y de los centros de salud de los barrios Obrero, Viejo y Toba, ubicados en el área programática del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez.

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel, la doctora Laura Filippini, destacó que “el trabajo articulado con los efectores locales permitió fortalecer la cobertura sanitaria y profundizar las acciones destinadas al cuidado integral de las mujeres originarias.

En la primera jornada, en el centro de salud del barrio Obrero, se evaluó el trabajo realizado previamente por la pareja sanitaria, mediante el cual se relevaron las demandas prioritarias de la comunidad y se planificaron acciones de prevención y captación de pacientes, entre otras tantas.

Allí se concretó la toma de 45 muestras para PAP, cinco para test HPV y la colocación de 20 implantes subdérmicos. Filippini explicó que “estas intervenciones nos permiten avanzar en la prevención y en la detección precoz, acercando servicios esenciales a cada barrio y comunidad”.

En el segundo día de trabajo, el equipo se trasladó hasta la comunidad El Tronquito, donde se desarrolló una charla en la iglesia local sobre la importancia del PAP y la detección temprana del cáncer de cuello uterino que contó con la presencia del director del Hospital El Potrillo.

Simultáneamente, en sede de ese nosocomio, se llevó adelante la capacitación para el registro de APS en el sistema SIGHo.

Mientras que las obstétricas realizaron 35 estudios de PAP, 15 test HPV, colocaron seis implantes subdérmicos y entregaron los demás métodos anticonceptivos disponibles, acompañado por atenciones y consejería sobre planificación familiar, procreación responsable y cuidados femeninos integrales, con la colaboración de las parteras tradicionales de la zona.

Y se agregó un trabajo de atención primaria de salud en terreno en las comunidades San Andrés y El Colorado, junto a un equipo integrado por médicos, enfermeros, obstetras, vacunadores y agentes sanitarios.

El tercer día, en el centro de salud del barrio Viejo, además de las capacitaciones al personal de salud para el registro informático de datos en el SIGHo, tuvo lugar la reunión evaluativa que contó con la presencia de la directora del centro de salud El Mistolar, situado a pocos kilómetros, quien presentó los resultados de las actividades similares efectuadas en esa comunidad, las cuales fueron calificados como “muy favorables”.

En paralelo, se ofreció una charla informativa sobre cáncer de cuello uterino para la comunidad y se tomaron 35 muestras de PAP, 15 test HPV, se colocaron cinco implantes subdérmicos, seguido por consultas obstétricas.

Para finalizar la ronda, el último día, se trabajó en el centro de salud del barrio Toba, donde la charla informativa sobre cáncer de cuello uterino, PAP y test HPV tuvo “una alta participación comunitaria” y a continuación, las obstetras hicieron120 estudios de PAP, 40 test HPV, y se colocaron 15 implantes subdérmicos”, destacó la subsecretaria Filippini.

Eso concluyó con un encuentro del equipo de salud para evaluar el trabajo de APS realizado en terreno, a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de las familias y de promover los servicios gratuitos con los que cuenta el efector para las vecinas y familias del barrio.

La doctora Filippini remarcó que “es el reflejo de lo que pide nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, para cuidar a la salud de todos los formoseños y las formoseñas, incluyendo a las comunidades originarias que se asientan en distintos puntos de nuestra provincia”.

“Es un trabajo integral que se puede concretar, gracias al compromiso de los equipos de salud y al acompañamiento de las caciques, líderes religiosos y otros dirigentes de las comunidades originarias, con quienes se sostiene un diálogo permanente para acordar, planificar, organizar y realizar estas acciones enmarcadas, siempre, en el respeto por la interculturalidad”, valoró la funcionaria.



