En Clorinda tuvo lugar la 3° Jornada de Enfermería de la Red Provincial de Salud

Este viernes 5, en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda, se desarrolló la 3° Jornada de Enfermería de la Red Provincial de Salud, organizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Interdistrital Evita (HIEF) de la ciudad de Formosa.

La capacitación se orientó, en base a que la red sanitaria está planificada por niveles de complejidad creciente, a los avances, protocolos y derivaciones dentro de ella.

La directora del Hospital de Clorinda, la doctora Bernardita Obst, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y señaló que fue “un orgullo y un honor para nosotros” recibir esta jornada tan “importante en materia de capacitación” en diversos temas que hacen a la salud pública.

En ese sentido, agradeció “a toda esta organización y al esfuerzo de todos los que la hicieron posible”, al igual que al Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Formosa, participando de ella “personal de salud de distintos puntos de la provincia”.

La cartera sanitaria impulsó este evento, donde hubo “presentaciones que fueron muy gratificantes”, declaró Obst, dado que en las exposiciones se dieron a conocer “las diferentes situaciones que se dan en cada localidad del territorio provincial”.

“A la vez, es una forma de dar continuidad a nuestro trabajo a partir de los protocolos que existen y siguiendo los mismos lineamientos”, subrayó y aseguró contundente: “Fue muy importante esta capacitación”.

En especial, se hizo énfasis en la tarea que cumple el enfermero y la enfermera, planteando la profesional que, por ejemplo, “en un centro de salud son la puerta de entrada para la atención primaria del paciente dentro de un sistema de complejidad creciente por niveles”.

El licenciado Atilio Añazco, del Hospital Interdistrital Evita, por su parte, señaló la importancia de esta jornada, al mismo tiempo que valoró la infraestructura y el equipamiento, a partir de la permanente inversión por parte del Gobierno provincial.

De esa manera, en “todos los Hospitales Distritales se cuenta con tomógrafos, facilitando el diagnóstico y tratamiento de los pacientes”, acentuó.

Por su parte, la licenciada en Enfermería Noemí Pérez Riquelme, del Hospital de El Potrillo, indicó que desde ese efector expusieron sobre el manejo de urgencias en las zonas rurales.

También el licenciado Diego Fernández, director del centro de salud del Lote 8, brindó declaraciones, en primer lugar, dijo: “En Lote 8 hay 16 comunidades originarias” a las que se les brinda cobertura, donde “en un 90% son de la etnia wichí”.

Cabe recordar que este nuevo centro de salud comenzó hace dos meses a funcionar y allí las prestaciones que se brindan abarcan las especialidades de odontología, toma de PAP, obstetricia, laboratorio, ecografías, atención de consultores médicos y de enfermería las 24 horas, además de traslados y disposición de móviles, enumeró el director.



