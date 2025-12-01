Mujeres recibieron sus certificados por capacitaciones realizadas

Se realizó la entrega de certificados del Programa “Mujeres Emprendedoras”, el cual brinda capacitaciones gratuitas en electricidad domiciliaria, albañilería, pintura de interiores; dentro de los proyectos “Mujeres de Oficio” y “Madres que Emprenden”.

En esta edición, las mujeres finalizaron su formación fortaleciendo su autonomía económica, su confianza y nuevas oportunidades laborales.

Participaron de la entrega de certificados el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval; la directora de Empleo, Celeste Benítez; entre otras autoridades.

Al respecto, María Ángeles Vicentín, administradora del Área de Vinculación Institucional de la Subsecretaría de Empleo, efectuó un balance de las actividades desarrolladas durante el 2025. “Realmente fue un año muy positivo, de mucho trabajo, donde pudimos inaugurar la Casa del Emprendedor, un espacio al que acudieron aquellos que tenían una idea de emprender y también quienes ya estaban emprendiendo”, subrayó.

Al dialogar con AGENFOR, también destacó que “tuvimos muchas formaciones y asesoramientos para los jóvenes que estaban en búsqueda de empleos, y programas como los de madres, que fueron para mujeres”, a los que se sumaron las numerosas ediciones del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), tanto en la Capital como en el interior, “con el gran impacto económico que generó para los emprendedores”.

“Estamos muy contentos por cómo estamos finalizando este año”, resumió.

Por su parte, Silvina Galván, del barrio Mariano Moreno, contó que hizo el curso de “Madres que Emprenden”: “Me pareció buenísimo, porque las herramientas que me llevo son excelentes, ya que actualmente soy emprendedora, aprendí mucho”.

Puso en valor que “conozco la calidad de profesionales que trabajan en la Subsecretaría como en la Casa del Emprendedor y sabía que me iba a llevar buenas herramientas, así que con toda la confianza me inscribí en el curso y estoy re contenta porque me sirvió un montón”.

En tanto, Norma Muñoz comentó que “hice la capacitación de peluquería y después las de pintura, albañilería y electricidad. Me lancé e hice las tres”.

Indicó que si bien “era un campo totalmente desconocido para mí, a través de las diferentes etapas que fuimos teniendo, tanto en lo teórico como en lo práctico, me fui sacando ese miedo y fortaleciendo mis capacidades personales a través de los trabajos prácticos en campo”.

“Estas oportunidades son excelentes”, acentuó y agradeció a la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa “por darnos el lugar y tener presente que nosotras también podemos hacer estos trabajos”, cerró.



