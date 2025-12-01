No habrá recolección de residuos domiciliarios el 1° de enero en la ciudad

La Municipalidad de Formosa informa que, el día 1º de enero no habrá recolección de residuos en toda la ciudad, a la vez que el 31 venidero, el servicio se prestará con modificaciones, por lo que se solicita especial colaboración a vecinos y vecinas para evitar acumulación de basura en la vía pública.

Asimismo, desde la Dirección de Gestión Ambiental capitalina detallaron que el 31 la recolección se realizará en los horarios habituales, excepto el nocturno que se adelantará a las 13 en la franja que corresponde a los barrios San Miguel, Independencia, Don Bosco y Centro norte y sur.

Por su parte, el 1° de enero no habrá recolección, solo se contará con un servicio de emergencia que tendrá a cargo los tachos en zonas puntuales de la ciudad, por lo que solicitan no sacar los residuos domiciliarios.







