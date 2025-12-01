La Municipalidad profundizó el mantenimiento y desobstrucción de desagües durante el martes

Desde tempranas horas del martes, la comuna capitalina continuó accionando en diferentes sectores para mitigar efectos de la lluvia caída, inspeccionando e interviniendo en desagües de sectores comprometidos para que el líquido circule sin obstáculos, tarea a cargo del Comando de Emergencia comunal.

Uno de los trabajos se centró en el barrio PROCREAR, donde cuadrillas procedieron con el cuneteo mecánico solicitado por vecinos del sector, lo que tuvo su réplica con el mismo método en el B° 25 de Mayo. También en cercanías, precisamente en el B° Divino Niño, se accionó con similares trabajos sobre Av. Diagonal, entre Av. Néstor Kirchner y Av. Italia, en este caso, como el anterior, con carga directa.

Otro equipo hizo lo propio en la zona norte de la ciudad, específamente en los barrios Virgen de Luján y Urbanización Maradona, donde operarios al mando de dispositivos ejecutaron la limpieza mecánica de cunetas y alcantarillas, al igual que en el B° 20 de Julio.

Por último, en el B° República Argentina, cuadrillas enfocaron el trabajo en la limpieza manual en desagües a cielo abierto del lugar, a la vez que en los barrios Antenor Gaúna y 7 de Mayo, efectivos al mando de excavadoras ejecutaron el cuneteo mecánico en el canal principal de este último, complementado con la limpieza del drenaje en general.







