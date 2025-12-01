La imperiosa necesidad del pueblo de cotejar entre lo que recibe del Modelo y lo que le niega Nación

-Por Justo L. Urbieta-

Llega a su fin 2025 un año pleno de situaciones encontradas y con variantes en el plano nacional que obliga al pueblo formoseño, tras dos años de gestión libertaria , a interrogarse si interpreta si se conforma con lo que le niega el mileísmo o lo que sigue recibiendo del Modelo Formoseño , pese a las restricciones y a la millonaria deuda del PEN con la provincia.

Termina con un diciembre lluvioso que es recibido con beneplácito por los productores y habitantes de numerosas poblaciones del interior y con quejas por lo que son residentes de zonas urbanas.

No ha estado ausente la impronta transformadora de la gestión de Gildo Insfran quien, pese a no ser convidado a la mesa de beneficios de sus restantes 20 pares, ha preferido seguir consecuente con el ideario ideológico que le planteó el peronismo a los ciudadanos formoseños desde 1995 y que ha recibido un respaldo contundente con la reciente sanción de la nueva Constitución Provincial.

Ya había anticipado en la campaña de 2023 acerca de lo que acontecería en la Argentina si asumía el PEN alguien que, en cierto modo, siguiera los lineamientos de administración del Cambiemos de Mauricio Macri: ajuste en todos los campos, paralización de obras en las provincias que no comulgaban con sus designios, tarifazos por doquier en las facturaciones de los servicios públicos, ausencia de priorización de temas como la salud, la educación y la vivienda y el crecimiento de la deuda externa con nuevos créditos reclamados al FMI con la dependencia que ello implica co un país como la Argentina.

No se equivocó. Su consecuencia con el pacto social con sus comprovincianos, permite que aquí estén activos servicios y obras que resuelven los requerimientos comunitarios.

Y está a la vista lo que ha ocurrido en estos dos años durante los cuales, y sentados ante el televisor los argentinos advirtieron que, otra vez, se repite la misma historia.

El centralismo porteño ignora los derechos de los estados federales según los mandamientos escritos y certificados en la Constitución Nacional.

Se observó a un presidente que se expresaba con descortesía y con descalificaciones a instituciones y personas que en nada contribuyeron a la unión y la paz delos argentinos.

Se anuncia, como supuesto resultado de gestión, que 13 millones de habitantes han dejado de ser pobres cuando la realidad se encarga de mostrar la triste realidad de quienes han vuelto a remover los tachos de basuras o de los seres humanos que no tienen otra alternativa que apelar a las veredas para dormir y transitar su vida diaria.

Ciertos dirigentes libertarios los denominan fisuras.

Los peronistas locales siguen fieles al mandato que les ha encomendado el pueblo formoseño en las urnas.

Llamó la atención su escasa reacción cuando Trump se sincerara acerca que su intervención había logrado evitar que Milei saliese perdidoso.

Lo cierto es que pese a la mora nacional siguen funcionando los hospitales, las escuelas, los centros de desarrollo infantil, los servicios públicos, loas programas asistenciales – como el PAIPPA, Por nuestra gente todos y Soberanía Alimentaria entre otras- nacidos de las crisis ocurridas durante los gobiernos alejados de quienes están enrolados en los espacios de origen nacional y popular.

Durante el papado de Francisco los pobres y necesitados de justicia social hallaron en su prédica un poco de alivio.

Proponía a los poderosos y a los que ostentan el poder que no se olviden de aquellos que están demandando tierra, techo y trabajo y que no abandonen de ponerles los oídos para escuchar sus justos clamores.

En Formosa, los empleados públicos cobran sus sueldos los últimos dos días de cada mes, pese a la millonaria deuda nacional en materia de ATN o la que le corresponden transferir para alimentar a las comunidades aborígenes, para mejorar las retribuciones a los docentes o para que sea menos crueles la realidad de las personas con invalidez.

Ese movimiento de recursos dinamiza la economía lugareña, sobre todo la de los comercios, almacenes y pymes, cuidando el mantenimiento de la mano de obra local. Lo mismo ocurre con las obras públicas que ejecuta el gobierno provincial ya que pese a sus recursos exiguos alcanzan para que se terminen rápidamente los trabajos aunque sí garantizan que se terminen para ser puestas al servicio del pueblo y mantener la mano de obra.

Hay dirigentes que durante muchos años defendieron a ultranza una postura social, política y cultural que, sin vergüenza alguna, ahora repentinamente la critican. Tienen el derecho a asumir el comportamiento que fuere: ¿pero, cual es el ejemplo de vida, cuales son los valores que transmiten entonces a las nuevas generaciones?

Históricamente hubo partidos que convocaban a quienes se identifican con diferentes ideologías u opción político partidaria.

Pero nunca se ha llegado a un grado de ausencia de respeto hacia el pensamiento del prójimo y de la consideración de sus necesidades de parte de las máximas autoridades nacionales.

Aquí se ha logado mantener u estilo de vida y la consideración de todas aquellas cosas que el pueblo demanda y que urgen ser atendidas, sobre todo por las características particulares de una provincia de Formosa que recién en 2003 recibió la consideración de un presidente como Néstor Kircher que soñó con una Argentina dividida en el sur patagónico, el centralismo porteño y el norte descuidado.cr

Negar lo que se logró se emparenta con la extraña crítica de quienes, evidentemente, se han olvidado de recorrer la provincia o de darse una vuelta por las hectáreas que circundan al Polo Científico y Tecnológico, en el norte dela ciudad, que sintetiza el advenimiento de la Formosa del futuro.



