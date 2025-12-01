Nacif: “los Intendentes del Oeste Formoseño ratificamos nuestro apoyo al Gobernador Dr. Gildo Insfrán”

El Intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, indicó que, junto a sus pares Antonio Caldera de Chiriguanos, Adolfo Pérez de Pozo de Maza, Alejandro Moreno de El Chorro, y los intendentes mandato cumplido de Laguna Yema. Popo Corvalán y Alfredo Valdez de Ingeniero Juárez, ratificaron su apoyo al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, y le reconocieron, una vez más, su inquebrantable compromiso con su pueblo, y el crecimiento y el progreso que generó para Formosa a través de la implementación del modelo formoseño”.

“Estamos atravesando un momento histórico, donde la visión y la gestión del Gobernador de todos los formoseños, liderará la reconstrucción de una Argentina distinta, federal e inclusiva, porque en la actual, los derechos adquiridos de las Provincias, de las personas, nuestros recursos naturales, y el respeto hacia los argentinos se está perdiendo”, indicaron.

“Todo ello, porque desde el Gobierno Nacional insisten es sostener que el Estado no debe intervenir en nada, matándolo desde adentro; cuando a través de nuestro líder y compañero defendemos y aplicamos que el Estado debe garantizar que donde haya una necesidad un derecho”, advirtieron.

Los intendentes insistieron en que “debemos trabajar todos juntos, para darle la felicidad y la grandeza a nuestro pueblo, que estamos absolutamente convencidos que seguirá creciendo con unidad, solidaridad y justicia social, bajo el Gobierno democrático, legítimo y próspero, de nuestro mariscal el Gobernador Dr. Gildo Insfrán”.







