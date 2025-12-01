El servicio de Anatomía Patológica del HAC, referente provincial en Diagnóstico de Alta Precisión

El servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón" se ha consolidado como un centro de referencia en la provincia de Formosa, combinando tecnología de vanguardia, protocolos estandarizados de calidad y un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar diagnósticos precisos.

Dedicados al análisis de muestras de biopsias y estudios citológicos, el equipo del servicio trabaja día a día para ofrecer diagnósticos técnicamente confiables y oportunos, que resultan fundamentales aportando detalles específicos para el tratamiento subsiguiente de diversas patologías.

También se destaca la terciarización de estudios de Inmunomarcacion que son derivados a Buenos Aires, en un total de 497 muestras, y que son importantes a la hora de tratar a los pacientes.

En lo que va del año 2025, el servicio ha procesado un volumen significativo de estudios que evidencia su rol clave en el sistema de salud provincial: 2800 muestras admisionadas para proceso en laboratorio, 302 punciones de tiroides, 69 punciones por endoscopia ecodirigidas, 83 punciones biopsia con aguja de corte guiadas por ecografía, 105 punciones de mama con aguja de corte guiadas con ecografía, 96 congelaciones intraoperatorias, 48 congelaciones con técnica de Mohs y 102 controles de calidad en punciones renales.

El servicio de Anatomía Patológica del HAC, no solo se destaca por su actividad asistencial, sino también por su compromiso con la formación de nuevos profesionales. Es el único hospital de la provincia que cuenta con Residencia en Anatomía Patológica, actualmente con dos residentes en formación.

Además, el equipo participa activamente en la cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y en los encuentros de tumores de manera semanal, espacios donde se discuten casos complejos y se toman decisiones terapéuticas interdisciplinarias.

"En Anatomía Patológica, cada detalle cuenta y cada observación abre una ventana al conocimiento", señalaron las médicas patólogas del servicio. "Nuestras profesionales analizan cada muestra con dedicación, buscando las respuestas que ayudarán a mejorar la vida de nuestros pacientes".

Este compromiso con la excelencia, sumado a la inversión en tecnología y la formación continua, posiciona al servicio como un referente indispensable en el diagnóstico de enfermedades en la región, donde la precisión y el conocimiento científico se ponen al servicio de la salud de la comunidad.



