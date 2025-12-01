Zanin lamentó el avance del presupuesto nacional porque perjudica a Formosa y a las demás provincias argentinas

El presidente de la Federación Económica de Formosa, CP Enrique Zanin, coincidió con el ministro de economía de la Provincia, Dr. Oscar Ibáñez, quien recientemente sostuvo que el Presupuesto Nacional tratado en el Congreso de la Nación desfinanció a las Universidades, la discapacidad y las provincias y agregó que las PYMES se encuentran atravesando una crisis que por sus proporciones debería considerarse inédita en el País, sin que se avizore un Plan Económico Nacional que las incluya, rescate y ayude a prosperar o al menos a no cerrar”.

Igualmente, Zanin recordó que el Estado Provincial, defiende un modelo de equilibrio fiscal que no implique recortes en derechos básicos ni en el desarrollo de las provincias.

Para Zanin es verdad que “las provincias ya no cuenten con los recursos que por ley les corresponden”. A todo esto, sumo que existe desde hace mucho tiempo una paralización de la obra pública, recortes en la copartipación federal y eliminación de programas que cerró el Gobierno Nacional, que en su mayoría fueron afrontadas por el Gobierno Provincial”.

Zanin ratificó su apoyo a las gestiones y políticas federales e inclusivas que mantiene el Gobernador Gildo Insfrán, y valoró el apoyo que le da a la actividad de las PYMES formoseñas, que intentan a veces sin suerte, mantenerse y sobrevivir, en un contexto nacional en el que no se las protege y se las obliga a competir en mercados desleales, bajo circunstancias muy poco alentadoras que marcan un futuro inviable para todas ellas”.



