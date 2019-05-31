Múltiples actividades ofrece la comuna para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo del municipio capitalino dieron a conocer una amplia oferta de actividades artísticas, deportivas y recreativas para que los vecinos y vecinas de la ciudad y los visitantes disfruten el fin de semana.

Uno de los eventos que genera más expectativa es la Milonga Abierta por el Día Nacional del Tango “Formosa Baila”, que se desarrollará este sábado, a partir de las 21.15 horas en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita. Participarán numerosos artistas especiales, entre ellos, Rocío Ledesma, Germán Arriazu, Ruth Milichi, alumnos de la Formación Profesional de Tango “Academia Carmesí”, y alumnos de la EPEP N° 58.

Los amantes del deporte, en tanto, tendrán dos propuestas interesantes, también este sábado: los tradicionales paseos en piraguas por el río Paraguay, partiendo desde el puerto de la ciudad, a partir de las 16 horas; y las típicas clases de zumba, que se llevarán a cabo desde las 19, en la Plaza San Martín.

El domingo, por su parte, tendrá lugar la Eco Feria del Río “Edición Verano”, de 18 a 22 horas, en el Paseo del Río. Allí habrá exposición de emprendedores locales y artesanos, productos ecológicos y saludables, actividades artísticas y música.

Otra actividad que es esperada con entusiasmo es el cierre de talleres artísticos, el cual se realizará este domingo, desde las 19 horas en la Peatonal Rivadavia, y que tendrá la presencia de Ballet Municipal Formosa y Coro y Orquesta Intercultural Naugó. También estarán presentes los talleres de Teatro, Danzas Folklóricas Argentinas, Tango, Rock and Roll, Salsa y Bachata, Danzas Árabes, Guitarra, Tango, Dibujo, Animé, Pintura sobre Tela, Yoga, Crochet y Escritura.



