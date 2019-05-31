Bomberos extinguieron el incendio de un departamento en el barrio Guadalupe

Una joven pareja y su pequeño hijo recibieron atención médica

Integrantes del Cuerpo de Bomberos, de la Subcomisaría del Enri O. Alvarenga y personal del SIPEC tomaron intervención y asistieron a una joven pareja y su bebé, durante un principio de incendio en el departamento “L” de la Torre 30 del barrio Guadalupe, de esta ciudad.

Alrededor de las 8:00 horas de este viernes, un vecino alertó del caso a la línea de emergencias ECO-911 y de inmediato llegó al lugar el personal de la dependencia y obervó una importante emanación de humo por las aberturas del departamento.

En ese momento, algunos vecinos auxiliaron a una joven junto a su hijo de siete meses, mientras que su pareja de 22 años pretendió bajar con ayuda de otro residente del barrio pretendieron descender por el balcón y cayeron.

Luego dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos y miembros del equipo médico del SIPEC llegaron al lugar y asistieron a los dos hombres, la mujer y el bebé, trasladados preventivamente al Hospital Central para una asistencia más compleja por la inhalación de monóxido de carbono, sin que hayan sufrido lesiones graves.

Tras una rápida intervención, el personal de Bomberos extinguió el fuego que se inició en una de las habitaciones sin que se propague a todo el departamento ni otros sectores, pero de igual forma se evacuó a las familias de los otros departamentos de la mencionda torre en forma preventiva.

De acuerdo a las primeras diligencias realizadas por los peritos del Cuerpo de Bomberos, la causa del siniestro habría sido un desperfecto eléctrico en un ventilador de pie.

Por su parte, el personal de la dependencia jurisdiccional informó sobre los pormenores del caso al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 y la fiscalía en turno.



