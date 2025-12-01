Antinori: “El orden Fiscal Provincial permite afrontar sueldos y SAC, a pesar de la fuerte caída de ingresos al Tesoro”

El contador Miguel Antinori, subsecretario de Hacienda y Finanzas de Formosa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la situación económica actual de la provincia, reafirmando que la gestión del gobernador Gildo Insfrán “tiene ordenadas sus cuentas fiscales, circunstancia que permite afrontar los sueldos de diciembre y SAC segundo semestre, ello a pesar de la sostenida caída de la recaudación de ingresos provinciales”.

“La traducción del superávit no implica un objetivo en sí mismo, sino en sostener las cuentas públicas ordenadas de modo tal que aleje la posibilidad del endeudamiento”, comenzó explicando el funcionario.

Recordó que “en algún momento, la provincia estuvo en esa situación, con compromisos agobiantes vinculados a la coparticipación y, por ende, a la postergación de obligaciones sensibles como sueldos, proveedores, contratistas; pero la gestión del doctor Gildo Insfrán demostró que la provincia encausó el Tesoro local en una situación de orden”.

Tal es así que reprochó a los que pretenden desacreditar a la provincia al decir que “vive de la coparticipación o no presenta estados contables razonables”, acentuando categórico que “la realidad es totalmente lejana a esa afirmación”, al recordar que desde el año 2005 Formosa está adherida a la denominada Responsabilidad Fiscal y a las buenas prácticas de Gobierno, “con las cuales la provincia cumple a rajatabla y los recursos, vale resaltar, les son propios asignados por Ley de Coparticipación Federal”.

Ello evidencia que la gestión de Insfrán “impone asimismo desde la responsabilidad en las cuentas públicas, el proceso de avance en el desarrollo del Modelo Formoseño”.

Destacó que en ese contexto “en el Presupuesto Provincial se aprecia un porcentaje del 65% de erogaciones destinadas al rubro de servicios sociales”, el que comprende a la salud, la seguridad y la promoción social, lo cual denota “una vez más que Formosa no abandonó la lógica del orden en las cuentas públicas, y tampoco a la sociedad”, ya que sostiene en este aspecto una trascendente inversión social, así como también en la asignación a obras de infraestructura.

Además, en lo que respecta a materia de política salarial, Antinori recordó que “este año, hubo un 55% de incremento salarial en las remuneraciones de los agentes estatales, contrastado con un nivel de precios acumulados a noviembre del 28%, según el INDEC”, reflejando así “el esfuerzo del Gobierno Provincial en sostener el poder adquisitivo de sus trabajadores, mientras que en el orden nacional el incremento ronda el 18% anual, agregado a ello un impacto de despidos de más de 58.000 agentes públicos”.

Por otra parte, destacó que el valor mínimo de bolsillo garantizado en Formosa es de $880.000 con un incremento del 63% en el año mientras que en el orden nacional asciende a $334.800, evidenciando la notoria disparidad en detrimento de los empleados del orden federal.

Dijo además, “que el país exhibe una creciente desindustrialización de la economía, una abrupta caída del consumo y un incremento del nivel de desempleo, condiciones que evidencian un proceso de recesión con una caída del Producto Bruto Interno durante dos trimestres, lo que agudiza la fuerte caída en la recaudación”.

Al finalizar, subrayó que “el objetivo es sostener el orden de las cuentas públicas”, tarea que la provincia “está llevando adelante hace más de 23 años”, por cuanto “no ha incursionado en gastos que desequilibren los egresos con los ingresos, porque eso significaría adoptar medidas que generen compromisos financieros que se solventen con endeudamiento”, concluyó.



