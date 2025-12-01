Formosa renueva sus Oficinas de Información Turística e incorpora herramientas digitales para fortalecer la atención al visitante

En el marco de la preparación de la temporada Verano 2025–2026, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del área de Turismo, informó la renovación de las Oficinas de Información Turística, una acción orientada a mejorar la atención al visitante y fortalecer el acceso a la información de manera presencial y digital, con personal capacitado para recibir a visitantes de diversos lugares del mundo.

Las oficinas fueron especialmente acondicionadas para esta nueva temporada y se encuentran ubicadas en dos puntos estratégicos: la Terminal de Ómnibus, y la sede principal de José María Uriburu al 820.

Ambas cuentan con personal capacitado para recibir a turistas y residentes, brindar información actualizada y orientar sobre los distintos atractivos, actividades y propuestas disponibles en la provincia.

La oficina de la Terminal atiende al público de lunes a viernes de 7:30 a 13 horas; y de 16 a 21 horas; sábados de 8 a 12 y de 16 a 20:30 horas; y domingo de 16 a 20:30 horas.

En paralelo a la renovación edilicia y del servicio de atención, se implementaron herramientas digitales que permiten una información más accesible, ágil y cercana, acompañando las nuevas formas de búsqueda y planificación de viajes.

La misma se puede encontrar a través del código QR oficial; del siguiente link https://www.formosahermosa.gob.ar/verano/ ; o del espacio en la misma página web oficial.

En este sentido, ambas Oficinas de Información Turística se encontrarán geolocalizadas en Google Maps como puntos oficiales de informe turístico de la provincia de Formosa, facilitando su localización y acceso por parte de quienes visitan la ciudad.

Asimismo, se destaca que el sitio oficial Formosahermosa.gob.ar se encuentra ya habilitado como fuente principal de información turística, siendo reconocido como referencia para las respuestas de la IA Gemini de Google. Esta acción fortalece la presencia digital del destino y permite que la información oficial llegue de manera directa y confiable a los potenciales visitantes.

De esta manera, Formosa avanza en una estrategia integral que combina oficinas renovadas, atención personalizada y herramientas digitales, acercándose cada vez más al turista y consolidando el posicionamiento de la provincia como un destino preparado, accesible y competitivo.



