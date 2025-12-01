Martínez Meza acusó a Atilio Basualdo de “estirar los tiempos para que su familia permanezca en el poder municipal” de Las Lomitas

El concejal electo de Las Lomitas Jorge Martínez Meza, quien ya fue proclamado y recibió su correspondiente diploma de parte del Tribunal Electoral Permanente (TEP), acusó a Atilio Basualdo “de estirar los tiempos para lograr que permanezca su familia en el poder municipal”. “Sigue utilizando la mentira y el engaño” en detrimento del pueblo, fustigó.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el edil arremetió duramente contra el actual intendente de Las Lomitas, luego de que no prestara juramente en el recinto del Congreso de la Nación como diputado nacional electo, en lo que calificó como “una estrategia política para engañar de nuevo al pueblo” de esa comunidad del centro provincial.

“Estamos con la incertidumbre en cuanto a la situación del intendente Basualdo”, sostuvo Martínez Meza, quien no dudó en señalar que el no haber jurado como diputado nacional por La Libertad Avanza, en la jornada del miércoles 3, como lo hicieron los demás legisladores que resultaron electos en los comicios nacionales del 26 de octubre, es un “nuevo engaño” por parte de él al pueblo lomitense.

“Queda claro que busca estirar los tiempos para lograr que permanezca su familia en el poder municipal”, denunció, ya que “así el hijo, Pablo, quien es el actual presidente del Concejo Deliberante, pasaría a ser intendente interino de Las Lomitas, pero de manera ilegítima, porque acá el pueblo lo eligió para concejal, no para intendente”.

También manifestó el concejal justicialista que “recorriendo los barrios y hablando con los vecinos, ellos se sienten defraudados por esto que está haciendo Atilio Basualdo, lo cual es, sin más ni menos, una jugada política personal, utilizando la mentira y el engaño nuevamente”.

Ante esto, y “en base al pedido del pueblo” de dicha localidad, la Unidad Justicialista de Las Lomitas exigirá que se llame de “manera urgente a elecciones para que se elija a un nuevo intendente”, de manera que “sea el voto popular el que defina quién estará al frente del Municipio”.

Por último, reiteró que Atilio Basualdo “está tratando de que pasen los días para llegar a la mitad del mandato como intendente para recién después jurar como diputado nacional”.



