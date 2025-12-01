El centro de salud “Juan Pablo II” de Clorinda sigue con las visitas a los pacientes que requieren de atención domiciliaria





Personas con patologías invalidantes y adultos mayores con dificultades para la movilidad reciben atenciones personalizadas semanalmente en sus casas.

Esta semana el centro de salud “Juan Pablo II” de la ciudad de Clorinda llevó a cabo una nueva ronda de atenciones domiciliarias a los pacientes que presentan dificultades severas en su motricidad y debido a eso, no pueden asistir al efector para cumplir con sus turnos programados y consultas.

El director del centro sanitario, el doctor Daniel González, indicó que, en esta oportunidad, se les brindó “atención de salud integral y un control médico personalizado”.

Además, como se hace periódicamente los pacientes recibieron sus medicamentos recetados de forma completamente gratuita, al igual que los suplementos vitamínicos y alimentarios, indicados para cada caso en particular.

González recordó que este accionar comprende a los pacientes adultos mayores que tienen patologías invalidantes, como también a los que tienen otras edades “y tienen dificultades importantes para movilizarse o se encuentran en estado de postración”.

Por ese motivo, “hacemos esto periódicamente. Ya forma parte de nuestras actividades extramuros realizadas bajo una planificación, con el objetivo de que los pacientes estén permanentemente atendidos y en seguimiento”.

Agregó que las visitas incluyen también controles de enfermería: toma de glucemia, de tensión arterial, temperatura, entre otros que se ajustan a las necesidades del paciente.

También curaciones cuando es necesario, que van acompañadas por la entrega gratuita de insumos y de una educación sanitaria que dan los enfermeros a los cuidadores para enseñarles como se le debe hacer una higiene adecuada al paciente. Más otras prestaciones de salud y una asistencia completa, todo de forma gratuita.

Bajo esta modalidad son atendidos actualmente, pacientes diabéticos con complicaciones crónicas, pacientes con secuelas de ACV isquémicos, amputados, oncológicos, amputaciones, entre otras.

Respecto a eso, el director amplió que, a su vez, como otra prestación “los pacientes oncológicos son trasladados hasta el centro de salud para recibir cuidados paliativos y tratamiento del dolor, para lo cual se les hace una internación abreviada”.

Al concluir, agradeció al Gobierno de la provincia de Formosa por llevar adelante estas políticas sanitarias humanizadas y solidarias con quienes más lo necesitan. “Y por darnos las herramientas para que podamos asistir y atender a nuestros pacientes que se encuentran en estas condiciones de vulnerabilidad y requieren de una atención especial”, concluyó.



