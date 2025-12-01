Positivo balance anual del IPP deja como resultado cerca de seis mil personas capacitadas

El rector del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, el profesor Sergio Torres, realizó un balance del trabajo realizado este año, donde cerca de seis mil personas fueron capacitadas.

Según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), precisó que “en diciembre, a través de las instancias presenciales o del uso del aula virtual del IPP, los docentes, directivos, estudiantes de Nivel Superior y equipos técnicos participantes de otros Ministerios, se encuentran entregando sus trabajos para ser evaluados y tras ello poder certificar las capacitaciones”.

En ese sentido, indicó que durante el todo el año “cerca de seis mil personas residentes en cualquier parte de la geografía provincial han sido capacitadas, porque las mismas se realizan con equidad territorial en las 19 Delegaciones Zonales del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)”.

Y adelantó que ya se encuentran trabajando de manera coordinada y articulada con el MCyE, a través de sus diferentes Direcciones, Coordinaciones y Departamentos, con el objetivo de establecer un plan de trabajo para el 2026.

Anticipó que “se prevé fortalecer la tarea realizada hasta el momento” y, a su vez, “tener un mayor alcance en cuanto a destinatarios para poder cumplir el principal propósito del IPP, el cual es llegar a toda la comunidad educativa”.

Para cerrar, en total contraste, lamentó las medidas tomadas por el Gobierno nacional que “han tenido un impacto nefasto en todas las áreas”, haciendo notar que en el ámbito educativo “procedieron al desfinanciamiento de programas, algo que se sintió mucho”.

No obstante, en Formosa, “de igual manera y por voluntad del gobernador Gildo Insfrán, seguimos trabajando y haciendo accesibles las instancias de perfeccionamiento y actualización”, valoró al concluir.



