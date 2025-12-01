Martes 22 y miércoles 23: Habrá dos espacios de comercialización para apoyar a emprendedores formoseños

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) – Edición “Todo para tu Navidad” y el Mercado Fijo del barrio La Paz estarán abiertos al público los días 22 y 23 de diciembre, ofreciendo a la comunidad dos importantes espacios de comercialización para acompañar a los emprendedores formoseños y fortalecer la economía local.

Por un lado, el Mercado Comunitario “Todo para tu Navidad” funcionará lunes 22 y lunes 23 de diciembre, de 19 a 00 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero. Allí, vecinos y vecinas podrán encontrar una amplia variedad de propuestas que incluyen moda circular, regalos artesanales, diseño, decoración y productos locales, ideales para las celebraciones de fin de año.

Por otra parte, el Mercado Fijo del barrio La Paz, ubicado en la intersección de Masferrer y Pasaje Pilagá, estará abierto el lunes 23 de diciembre, de 06:00 a 12:00 horas, donde se ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña, como frutas, verduras, harina de maíz, huevos, panificados, productos cárnicos, entre otros.

Al respecto, Mariángeles Vicentin, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, destacó que “estos espacios de comercialización permiten generar oportunidades reales para los emprendedores formoseños, promoviendo el consumo local y acercando productos de calidad a precios accesibles para las familias”.

Asimismo, remarcó que “estas acciones son posibles gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa, que continúa impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del trabajo emprendedor y la economía local”.

De esta manera, el Mercado Comunitario y el Mercado Fijo se consolidan como herramientas clave para el desarrollo productivo y el crecimiento del entramado emprendedor en la provincia, especialmente en el marco de las celebraciones navideñas.



