Formosa lidera una de las primeras experiencias de digitalización en obras públicas y privadas del país

En el marco del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial, diez empresas constructoras formoseñas avanzan en la digitalización de sus procesos, con el acompañamiento de equipos técnicos locales. Esta iniciativa innovadora mejora la eficiencia y estandarización de obras en distintos puntos de la provincia.

La Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, lleva adelante el módulo “Digitalización de Proyectos de Obras en Empresas Constructoras”, como parte de la edición 2025 del Programa de Competitividad Industrial. El objetivo central es mejorar la eficiencia de la gestión de obras mediante el control, medición y estandarización de procesos productivos.

Diez empresas constructoras fueron seleccionadas para participar de esta experiencia transformadora, que incorpora tecnología de gestión aplicada a obras públicas y privadas en múltiples localidades del territorio formoseño.

Profesionales formoseños como protagonistas

La implementación del módulo cuenta con el trabajo comprometido de 14 jóvenes profesionales formoseños, becados para integrarse al programa. Estos talentos locales recibieron formación y acompañamiento técnico, cumpliendo un rol fundamental en la aplicación del software de gestión y en la estandarización de procesos en las obras.

Las etapas ya ejecutadas incluyen: charlas de sensibilización, diagnóstico organizacional, capacitación de personal, y puesta en marcha de sistemas digitales en obra.

Obras estratégicas en proceso de transformación digital

Actualmente, 13 obras se encuentran en plena implementación del módulo, abarcando diversos tipos de infraestructura:

● Obras de arquitectura: hospitales, escuelas, polideportivos e industrias.

● Obras de ingeniería: estaciones de bombeo, puertos, plantas potabilizadoras y defensas.

● Talleres metalúrgicos: producción de estructuras y herrería para obras.

En total, ya fueron capacitados 216 obreros y 23 mandos medios, quienes integran los nuevos procesos digitales con el apoyo de 13 profesionales juniors asignados a campo.

Entre las obras destacadas se encuentran la planta potabilizadora en Laguna Blanca, el Parque Industrial Carbonero en Los Matacos —donde se avanza en la digitalización de pruebas de horneado—, y el Hospital de Villa Escolar. A estas se suman la planta de extracción de aceites esenciales en Formosa capital, una estación de bombeo sobre la costanera, el nuevo edificio escolar en Misión Laishí, y el polideportivo de Colonia Pastoril. Todas ellas representan intervenciones estratégicas para el desarrollo social, productivo y sanitario de sus respectivas comunidades.

Cobertura provincial y articulación público-privada

Las obras se desarrollan en Misión Laishí, Pastoril, Laguna Blanca, Villa Escolar, Los Matacos y la ciudad de Formosa, lo que demuestra el alcance territorial de la política pública. Empresas como Libertad SRL, Construnort, Sigma, Ariel Florentín, San Simón, Inmaco, FISA, y Biosiderurgia Fermosa son parte activa del proceso.

Cabe destacar el trabajo articulado con la consultora Digital Bee, que junto al equipo técnico de la Dirección de Industrias, acompaña la planificación y ejecución del módulo.

En un contexto nacional marcado por la recesión y la caída de la inversión pública, Formosa se posiciona con políticas que promueven la transformación digital del sector productivo, priorizando el empleo local, la profesionalización y la eficiencia operativa.

Este módulo no solo mejora la competitividad del entramado constructor, sino que consolida un modelo de desarrollo industrial con equidad territorial, donde el Estado provincial garantiza oportunidades de crecimiento y modernización para sus empresas y trabajadores.







