Innovación médica que salva vidas: El HAC realizó un reemplazo valvular mínimamente invasivo

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” llevó adelante un procedimiento innovador dentro del ámbito de la cirugía cardíaca: un reemplazo valvular mediante una técnica mínimamente invasiva. Este tipo de intervención se caracteriza por accesos pequeños y remotos, que ya no requieren la apertura total del esternón, sino incisiones de apenas uno o dos centímetros, a través de las cuales se realiza el reemplazo de la válvula.

Los beneficios para el paciente son altamente significativos. Más allá del aspecto estético, esta técnica reduce considerablemente el dolor postoperatorio, acorta los tiempos de recuperación y permite una reinserción mucho más rápida a la vida social y laboral. En muchos casos, como el de esta intervención, a tan solo dos semanas de la cirugía el paciente ya puede retomar una vida relativamente normal, con una mejora notable en su calidad de vida.

El HAC se encuentra entre las tres únicas instituciones del país que realizan este tipo de procedimientos, lo que posiciona a la provincia como referente en salud de alta complejidad y representa una oferta prestacional de enorme valor para los pacientes, brindándoles acceso a prácticas de vanguardia sin necesidad de trasladarse a otros centros del país.

Volver a soplar las velitas: Una historia de vida y compromiso médico

Evelyn, la paciente intervenida, compartió un emotivo testimonio que refleja el impacto humano de esta intervención:

“Este 8 de diciembre pude soplar las velitas una vez más y compartir ese momento tan especial junto a mi hijo. Es algo que parecía tan simple, pero que hoy tiene un valor inmenso. Estoy infinitamente agradecida al Hospital de Alta Complejidad por darme la posibilidad de seguir con vida, a todo el equipo de cirugía cardiovascular que puso su conocimiento, su compromiso y su corazón para que yo pudiera recuperar mi salud. Y a Dios, que siempre está presente, guiando las manos de estos médicos y dándonos a los pacientes la esperanza y la oportunidad de recibir una atención que nos devuelve la vida”.

Cerrar el año con palabras de agradecimiento como las de Evelyn es uno de los mayores reconocimientos al trabajo realizado. Para el Gobierno de la provincia de Formosa, que garantiza el acceso a una salud pública de calidad, y para el Hospital y cada uno de sus equipos, estas historias son el motor que impulsa a seguir redoblando esfuerzos, con vocación, compromiso y humanidad.



