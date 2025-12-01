Mansilla: Retuvieron a una adolescente y recuperaron prendas de vestir

• La colaboración de la comunidad y el rápido accionar policial permitieron esclarecer el ilícito

Efectivos de la Comisaría Mansilla recuperaron prendas de vestir sustraídas de un local comercial de venta de indumentaria del barrio Centro de la mencionada localidad y retuvieron a la responsable del ilícito.

El hecho ocurrió el sábado último, cuando la propietaria del comercio denunció que desconocidos violentaron la puerta principal de vidrio e ingresaron al local, donde sustrajeron variedades de prendas de vestir.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas, entrevistas con vecinos, relevamiento de cámaras de seguridad hasta identificar a una adolescente como presunta autora.

Luego, un familiar de la menor de edad entregó voluntariamente las prendas sustraídas, mientras que la joven fue entregada a su madre en carácter de guarda tutelar.

En cuanto a los secuestros, la damnificada reconoció los bienes como suyos y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



