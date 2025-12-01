“Las Escuelas Cantan a la Navidad”: Este año participaron 534 instituciones educativas distribuidas en todo el territorio formoseño, destacaron

La profesora Griselda Paredes, responsable del Programa Provincial de Coros Escolares, dialogó con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y brindó detalles de la agenda de presentaciones que se extiende hasta fin de año.

Paredes puntualizó que “con el coro infanto-juvenil de la provincia venimos practicando desde hace unos meses con el repertorio exclusivamente de villancicos” y recordó que “la participación en el Formosa Brilla marca el inicio del movimiento navideño que culminará el 23 de diciembre en la presentación en La Cruz del Norte, como es tradición”.

“Las Escuelas Cantan a la Navidad”

Asimismo, explicó que “el Programa Provincial de Coros Escolares depende de la Subsecretaría de Cultura y de allí estamos haciendo un trabajo articulado con la Subsecretaría de Educación”.

En este sentido, se refirió a la “masiva” convocatoria que tuvo en Formosa Capital, “Las Escuelas Cantan a la Navidad”, actividad que se encuentra en el calendario escolar y destacó que “esto no solamente ocurre en Capital, sino también en varios lugares del interior de nuestra provincia”.

Y subrayó que “este año se inscribieron en esta actividad 534 instituciones educativas para participar de Las Escuelas Cantan a la Navidad, distribuidas en todo el territorio formoseño”, marcando que “en Formosa Capital, el viernes 5, participaron 107 escuelas de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo”.

De este modo, indicó que “esta actividad comenzó el 3 de diciembre en las localidades de Guadalcázar, Puerto Irigoyen, María Cristina, Lote 8; el 4 en Fortín Lugones; el 5 por la mañana en Ibarreta, Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Bartolomé de las Casas y por la tarde en El Colorado, Villafañe, Ingeniero Juárez, Herradura, Villa Escolar, Laguna Blanca y San Martín Dos”.

En tanto que, “en Villa Dos Trece se realizó el domingo 7 donde participaron 200 estudiantes y culminó el evento con el encendido del arbolito del pueblo”.

Por su parte, el martes 9 “se hará en la Delegación Zonal Las Lomitas incluyendo a la localidad de Las Lomitas, Pozo del Tigre, Juan Gregorio Bazán, Campo del Cielo, Kilómetro 14”; agregó también “la Delegación Zonal Pirané, con escuelas de Pirané, Palo Santo, Gran Guardia” y “en Laguna Yema se va a hacer por primera vez, con escuelas del Los Chiriguanos”.

“Es inmensa la cantidad de estudiantes que este año participan de Las Escuelas Cantan a la Navidad”, expresó, añadiendo que “este año ha crecido más del doble, sumando nuevas delegaciones y localidades”.

Consultada sobre la magnitud de la organización, la profesora Paredes destacó el trabajo en conjunto, señalando que “ha sido fundamental, por ejemplo, el trabajo de los profesores de Música, de Folklore o inclusive el mismo docente o directivo que a veces prepara”.

Y remarcó que la naturaleza de la actividad representa un “canto colectivo”, al tiempo que enfatizó en que “es similar a como se canta en la cancha, cuando nosotros escuchamos que va a jugar la Selección Argentina y se entona el Himno Nacional con euforia y pasión, eso mismo ocurre en Las Escuelas Cantan a la Navidad”, mencionando que “por eso, esta actividad está en el calendario escolar, y el Ministerio de Cultura y Educación nos brinda toda esa estructura”.

Respecto al repertorio, detalló que “nosotros desde el Programa Provincial de Coros Escolares hacemos la selección de los villancicos”, precisando que “este año trabajamos con repertorio latinoamericano como villancicos tradicionales de Bolivia, Perú, Colombia, y, por supuesto de Argentina”, concluyó.



