Maldonado: “Fue un año muy positivo en donde la entrega de alimentos superó a la cantidad del año pasado”

El gerente de la planta de alimentos Nutrifor, el Ingeniero Walter Maldonado, hizo un balance de su funcionamiento en este 2025, en donde señaló que “la entrega de alimentos superó a la cantidad del año pasado”.

“Fue un año muy bueno para la empresa, un desarrollo importante y un aumento considerable a la expectativa que teníamos”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Agregó que en este 2025 “se amplió el volumen de mercadería entregadas a los distintos programas establecidos por el Gobierno de Formosa y se hizo hincapié en la harina algarroba, la cual, para nosotros, es de suma importancia porque va a dar un desarrollo fundamental en la región del oeste”.

En datos, indicó que “aproximadamente en lo que compete al proyecto de fortalecimiento nutricional de las escuelas, estamos alrededor de 70 mil kilogramos de mercadería”.

En cuanto a lo elaborada para el Ministerio de la Comunidad, determinó que “fueron alrededor de 120 mil kilogramos de mercadería y en lo que respecta a otros proyectos, una suma aproximada de 60 mil kilos más”.

“Esto demuestra el importante esfuerzo que hizo la empresa y, fundamentalmente, el Estado provincial, para poder canalizar todo eso a través de los distintos programas”, realzó.

Tal es así, que Maldonado, sostuvo que lo desarrollado este año, “superó a lo que fue el año pasado y tiene que ver justamente por la necesidad que hay en la población”.

“Siempre consideramos que todos coman en su casa, pero la crisis económica imperante que hay en la Argentina también repercute en Formosa, y es por ello que el Gobierno provincial sale en auxilio de las personas más vulnerables”, profundizó.

Finalmente, cerró al manifestar: “Fue un año muy positivo y nos estamos preparando para el año que viene, ya estamos planificando con los distintos programas y seguiremos trabajando para continuar mejorando la empresa”.



