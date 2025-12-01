Giménez y el balance del 2025: “Un año de mucho trabajo en el Ministerio de la Comunidad”

La ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez, hizo un balance del 2025 y afirmó que “fue un año de mucho trabajo”, en el que “cada día nuestro gobernador Gildo Insfrán realmente nos da su respaldo y los recursos necesarios para que podamos seguir trabajando y asistiendo”.

Tal es el caso de las cajas alimentarias de la modalidad aborigen, cuyo programa que había sido suspendido por el Gobierno nacional actual, es sostenido por la gestión del gobernador Insfrán para las comunidades originarias de toda la provincia de Formosa.

En ese sentido, indicó que recientemente “estuvimos repartiendo las cajas alimentarias en El Chorro, toda la zona de El Quebracho, El Divisadero” y otras comunidades del oeste formoseño, donde, así como en otros puntos del territorio, hay una permanente “presencia del Estado provincial”.

En materia productiva, sumó también la ministra que la comunidad de El Quebracho cosecha las chauchas de algarroba, un alimento que abastece a los productos alimentarios de la empresa provincial Nutrifor.

CDI

Además, destacó a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y precisó que “en Formosa hoy tenemos funcionando 36” de estos espacios que brindan un entorno seguro, afectivo y de calidad para niñas y niños de 45 días a cuatro años.

Están distribuidos en la ciudad capital y en el interior y, en ese sentido, señaló la ministra que visitó el CDI de El Potrillo, inaugurado en septiembre de 2025 en la comunidad wichí del lugar, donde se presta, “por un lado, la asistencia al cuidado integral de niños de cero a cuatro años y, por otra parte, un espacio de mujeres”.

Precisamente, informó que mantuvo una reunión de la que participaron 63 mujeres y explicó que esta convocatoria tuvo como fin pensar “cómo fue el funcionamiento de este espacio”, a la vez conocer cuáles son los temas que preocupan a la comunidad.

Del mismo modo, refirió que durante este encuentro se abordó “cómo pueden hacer para vender sus productos, sus artesanías”, involucrándose en su elaboración también los jóvenes a partir de la transmisión de estos saberes de generación en generación.

“Así que sentimos muchísima alegría y satisfacción por pertenecer a este Modelo Formoseño”, lo que, sin dudas, “es un honor”, subrayó contundente la ministra Giménez.



