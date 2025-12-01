Los casos positivos de COVID-19 registraron un leve descenso respecto de la semana anterior

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano indicaron que, pese a esta baja, es importante continuar con las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación.

Asimismo, recomendaron que las personas con síntomas compatibles concurran a los centros de salud y hospitales para realizarse el hisopado correspondiente.

En la última semana se han realizado 1136 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 110 de ellos resultados POSITIVOS a coronavirus, con un índice de positividad de 9,7%.

Del total, 54 corresponden a Formosa, 18 a Pirané, nueve a Palo Santo y seis a El Colorado y San Martín Dos.

Mientras que en General Güemes se detectaron cinco, en General Belgrano cuatro, en Gran Guardia tres y un caso en Misión Laishí, Laguna Blanca, Ibarreta, El Espinillo y Villa Escolar.

En total hay 179 casos activos, no hay pacientes internados, se registraron 193 altas y se realizaron 750 llamadas telefónicas de seguimiento clínico.

En ese marco, desde el inicio de la pandemia a la fecha se diagnosticaron 152012 casos de los cuales se recuperaron 151405 y fallecieron 1351.







