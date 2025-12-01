“Los formoseños vivimos con esperanza y emoción estas fiestas que se aproximan”, destacó Segovia

Tras participar de la inauguración del sistema lumínico “Formosa Brilla 2025”, en una ceremonia que encabezó el gobernador Gildo Insfrán en la tarde noche de este lunes 8 de diciembre, la ministra de Turismo, Silvia Segovia, anticipó que la semana venidera iniciarán la promoción de la oferta turística “para vivir y disfrutar del verano” en la provincia.

En un primer término, la funcionaria resaltó la habilitación de la propuesta del Gobierno provincial “Formosa Brilla”, que incluye el Árbol Navideño y el pesebre hiperrealista de la Plaza de las Banderas de la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza”, así como también la iluminación del Paseo Costanero, las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo y edificios históricos de la ciudad capital, “encendiendo”, de este modo, el espíritu navideño en el pueblo formoseño en las vísperas de las fiestas de fin de año.

“El formoseño es un pueblo de mucha fe que vive con esperanza y emoción estas fiestas que se aproximan –marcó-. Y ‘Formosa Brilla’ es uno de los atractivos que podemos encontrar en esta temporada”.

Al dialogar con AGENFOR, adelantó que la próxima semana comenzarán la promoción de la oferta turística: “Vamos a estar iniciando la promoción de todo lo que tiene Formosa para vivir y disfrutar el verano, con las diferentes localidades, ofreciendo festividades, productos o servicios, así como también con los privados, las agencias y los guías”.

En ese sentido, dijo que “esperamos tener un buen verano”, lo cual sería “importantísimo” para los trabajadores del sector, debido a los “momentos tan difíciles” que se viven en el país, donde el ajuste permanente de la gestión del presidente Javier Milei golpea de lleno en la vida cotidiana, dejando sin margen a las familias para siquiera soñar con vacaciones.

Asimismo, en cuanto a la propuesta turística de Formosa, detalló que desde el Ministerio de Turismo “se trabaja constantemente, mes a mes, con las localidades” para el armado de una agenda. La misma se puede consultar en el Punto de Información Turística, que “está abierto de lunes a lunes, en las oficinas del Ministerio de Turismo, ubicado en la calle José María Uriburu N° 820, de la Capital”, así como en las redes del organismo.

Del mismo modo, apuntó que “trabajamos con agencias de viajes, que están fortaleciendo paquetes en diferentes localidades”, como Herradura, El Colorado y Formosa Capital, al igual que en lugares como el Bañado La Estrella y el circuito norte, en el que se trabajó con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

“En Formosa tenemos naturaleza, cultura, gastronomía, arte, así que podemos pasar un verano muy lindo, generando también trabajo para nuestros emprendedores y prestadores”, finalizó.







