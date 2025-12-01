Solís: “En Formosa hay un Gobierno que se preocupa y se ocupa de los problemas de la gente”

En la tarde noche de este lunes 8 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el gobernador Gildo Insfrán habilitó la edición 2025 del sistema lumínico “Formosa Brilla”, así como el pesebre hiperrealista y el gran árbol de Navidad en la Costanera capitalina, ceremonia de la que también participó el vicegobernador Eber Solís.

En ese marco, al dialogar con AGENFOR, el doctor Solís destacó que se trata de “una celebración tan especial para nuestras raíces”.

“Estas luces que se encendieron no solo embellecen nuestra ciudad; también reavivan el espíritu de unidad, amor y esperanza que caracteriza a este tiempo del año –subrayó-. Nos invitan a compartir, a cuidar al otro y a prepararnos con alegría para la llegada del Niño Jesús”.

También, indicó que “es un momento para reflexionar sobre todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en un año difícil y complicado, pero con la esperanza de que el 2026 sea mucho mejor”.

En ese sentido, consultado sobre cómo avizora el año próximo, remarcó “de la misma manera que este, con mucha presencia, estando con el pueblo de Formosa, teniendo un contacto directo, preocupándonos y ocupándonos de los problemas de la gente, y más aún en este momento”.

“Vamos a seguir trabajando de la misma manera, estando al lado de cada formoseño, en cada localidad, en cada pueblo, en cada paraje, con acciones, con políticas públicas, y fortaleciendo al Estado, porque gracias al Estado se puede ayudar a corregir la inequidad o la injusticia que muchas veces puede pasar”, reafirmó.

Puso en valor que “en Formosa hay un Gobierno que se preocupa y se ocupa de los problemas de la gente” y en esa línea “vamos a continuar trabajando desde el Modelo Formoseño”, robusteció.



