Lenscak: “Esperamos un futuro mejor para el conjunto de los argentinos”

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la sentencia del histórico Juicio a las Juntas, que condenó a las cúpulas de la última dictadura militar, un hito fundacional de la democracia argentina.

En ese marco, el profesor Juan Eduardo Lenscak, dirigente y defensor de los derechos humanos de la provincia, evocó que “hace 40 años atrás se condenó a los principales responsables de la parte más negra de nuestra historia nacional, los responsables del Proceso de Reorganización Nacional, que llevaron adelante un plan económico exactamente igual al que se implementa ahora”.

Lamentó que para ello “tuvieron que asesinar y torturar a muchísima gente, apropiándose de bebés, tirando a los prisioneros al Río de La Plata, en definitiva, fueron los responsables de una masacre muy grande”.

Por estos crímenes de lesa humanidad “se los juzgó en democracia”, a partir de que el expresidente Raúl Alfonsín fue “el que tuvo la valentía de hacer ese juicio”, con el acompañamiento de “aquel Radicalismo que estuvo en contra del proceso militar y de ese plan económico”.

A su vez, trazando un paralelismo con la actualidad, advirtió que “el conjunto de los argentinos está resistiendo lo mismo que resistía antes”, entendiendo que “va a llegar un momento en que aquellos que tienen todo el poder hoy van a estar en el en el banquillo de los acusados y van a ser condenados por este pueblo”.

“A ellos (los jefes militares) les tocó y les va a tocar también a aquellos que hoy deciden sobre nuestra soberanía y nuestros derechos, los entregan y los regalan. También les va a tocar un Nunca Más”, avizoró.

Asimismo, Lenscak puso de relieve que aquella decisión política de Alfonsín de que se juzgue a los líderes de las Juntas Militares, se fortaleció con “las políticas de memoria” de los Gobiernos nacionales y populares, lo cual contrasta con “la política de la amnesia” que implementa la actual gestión libertaria.

Por lo tanto, hizo notar que “tenemos que conmemorar que el pueblo argentino haya juzgado a sus verdugos, como seguramente va a juzgar a quienes en este momento están nos están ‘verdugueando’”, enfatizando que “esperamos un futuro mejor para el conjunto de los argentinos”.



