La vacunación casa por casa sumó al barrio Fray Salvador Gurrieri con más de 260 dosis aplicadas

Como parte de la continuidad del operativo territorial iniciado en el barrio 28 de Junio, equipos de salud recorrieron viviendas para controlar las libretas sanitarias y completar esquemas de vacunación en todas las edades.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dio continuidad al operativo de vacunación casa por casa en el barrio Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), con un trabajo intensivo desarrollado durante los días 18 y 19 de diciembre, orientado a reforzar la cobertura de vacunas en la comunidad.

La acción fue coordinada por el centro de salud del barrio y contó con la participación del personal del Departamento de Inmunizaciones, de enfermería y de trabajo social del efector local, junto con la colaboración de vacunadores de otros centros de salud de la ciudad Capital, quienes recorrieron la totalidad del barrio para acercar las vacunas directamente a los hogares.

Al respecto, la directora del centro de salud Fray Salvador Gurrieri, la doctora Maite Gómez, explicó que “durante ambas jornadas se realizó un recorrido casa por casa para el control y seguimiento de las vacunas de calendario en niños de entre un mes y 11 años de edad, verificando las libretas sanitarias y aplicando las dosis correspondientes en los casos en que se detectaban esquemas incompletos”.

Asimismo, señaló que el operativo incluyó la aplicación de vacunas antigripales y contra el COVID-19, además de otras indicadas según la edad o condición de cada persona. “El trabajo no se limitó únicamente a la población infantil, sino que también alcanzó a embarazadas y adultos que necesitaban completar o actualizar sus esquemas”, precisó.

En total, se recorrieron las 64 manzanas que conforman el barrio, visitándose 967 viviendas. Como resultado del trabajo territorial, se aplicaron 262 dosis de vacunas, distribuidas en 183 dosis de calendario, 76 antigripales, tres contra el COVID-19 y una dosis de fiebre amarilla.

Para el desarrollo de esta tarea se conformaron 36 equipos de trabajo, integrados por dos vacunadores cada uno, lo que implicó la participación de 72 profesionales durante los dos días de recorrido.

La doctora Gómez destacó además la buena recepción por parte de la comunidad. “El recibimiento en los hogares fue muy positivo. Las familias se mostraron agradecidas por el acercamiento de los equipos de salud, lo que también permitió detectar y canalizar distintas inquietudes o necesidades sanitarias”, expresó.

En ese sentido, explicó que muchas de esas demandas fueron abordadas mediante la programación de turnos o la realización de interconsultas con las especialidades correspondientes, fortaleciendo así un abordaje integral de la salud en territorio.

Estas acciones se enmarcan en las políticas sanitarias sostenidas que impulsa el Gobierno provincial, orientadas a la prevención de enfermedades y al cuidado integral de la salud de los formoseños. A través del fortalecimiento del primer nivel de atención y del trabajo territorial permanente, se garantiza el acceso equitativo a las vacunas y a los servicios de salud, reafirmando la presencia activa del Estado en cada barrio y en cada etapa de la vida.



