Los casos COVID-19 indicaron un descenso al concluir esta semana

No obstante, las autoridades sanitarias advierten que el virus presenta actualmente una alta circulación. Por lo tanto, es fundamental seguir cumpliendo con las medidas de prevención a fin de frenar la transmisión.

De acuerdo al parte informativo provincial, difundido este domingo 7, en la última semana se realizaron 2176 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 276 de ellos resultados positivos (índice de positividad 12,7%).

En Formosa Capital se registraron 179, en Pirané 22, en El Colorado 13, en Laguna Blanca 11, en Ibarreta nueve, en Gran Guardia siete, en San Martín Dos cinco, en Misión Tacaaglé cinco, en Villa Dos Trece cuatro, en Clorinda tres, en Estanislao del Campo tres, en Palo Santo tres, en Misión Laishí tres, en Las Lomitas dos, en Comandante Fontana dos, en General Güemes dos y en Loma Senés dos.

Cierran Ingeniero Juárez, El Potrillo, Pozo del Tigre, El Espinillo, Laguna Blanca, Siete Palmas, La Primavera, Mayor Villafañe, General Mansilla, Herradura, San Hilario y Villa Escolar, cada una con un caso.

Los casos activos son 447, se han registrado 477 altas y hay cuatro pacientes internados.

Asimismo, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 2286

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son: 152.547 casos diagnosticados, 150.672 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.



