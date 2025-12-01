La secretaria de la Mujer recordó el número telefónico para consultas y asesoramientos para víctimas de violencia de género

Hace tan solo unos días que concluyó el mes de noviembre, en el que se conmemora la lucha por la erradicación de las violencias de género, pero las actividades de concientización y prevención en Formosa no se detienen.

La Secretaría de la Mujer del Gobierno de Formosa sigue llevando adelante acciones, como talleres sobre distintas temáticas, como por ejemplo, perspectiva de género, violencias por razones de género y herramientas para la prevención, así como capacitaciones de la Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en género y violencias contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019, a la cual la provincia de Formosa, por decreto del gobernador Gildo Insfrán, se adhirió. Entonces, es una política pública que es sostenida por el Gobierno provincial y que se extiende tanto a los Municipios como a la provincia”, explicó la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla.

Al dialogar con AGENFOR, remarcó que si bien accionan durante todo el año, en el mes de noviembre, por recordarse el 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “lo que hacemos es intensificar la difusión de lo que ya estamos realizando”.

En ese sentido, recordó que “trabajamos con dispositivos descentralizados de abordaje y atención en distintos barrios de la Capital, en articulación con los espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del Ministerio de la Comunidad, donde tenemos muchísimos puntos en común para trabajar y abordar problemáticas sobre las violencias”.

Y marcó que “ante una necesidad de consulta o asesoramiento, contamos con una línea habilitada, que es el número telefónico 3705 042460, donde a través de un mensaje de WhatsApp nos pueden dejar sus datos y nos vamos a estar contactando para poder brindarles la orientación que necesitan”.



