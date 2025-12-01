Lo detuvieron por amenazar de muerte a su pareja y su cuñado

• También secuestraron el cuchillo utilizado para la consumación del hecho

Personal de la Comisaría Novena detuvo a un hombre acusado de amenazar con un arma blanca a su mujer y su cuñado, en contexto de violencia de género y daño.

El caso tuvo lugar en la noche del domingo, en una vivienda ubicada en la manzana 46 del barrio 28 de Junio, de esta ciudad.

La víctima, de 36 años, denunció que fue agredida y amenazada de muerte con un cuchillo por su pareja, de 54 años, en estado de ebriedad.

Luego, el hermano de la mujer llegó al lugar y también recibió amenazas de su cuñado, con la utilización de un cuchillo.

Después pateó su motocicleta Rouser de 150 cilindradas y ocasionó daño, razón por la cual el personal de la Policía Científica documentó el arma blanca y el rodado.

A todo esto, el agresor fue aprehendido y trasladado hasta la sede policial, a los fines legales.

Por el hecho, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial. (Con foto).



