Pozo del Tigre: Agredió a su pareja, la amenazó de muerte y terminó detenido

• Personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó contención a la víctima

Integrantes de la Comisaría Pozo del Tigre aprehendieron a un hombre que golpeó a su pareja y la amenazó de muerte, en un establecimiento ganadero de esa localidad.

El sábado último, alrededor de las 21:00 horas, los uniformados tomaron conocimiento del caso, acudieron de inmediato al lugar y la víctima denunció la violenta situación, razón por la cual fue contenida y asistida por personal femenino de la Comisaría Pozo del Tigre.

Luego el sujeto llegó nuevamente en la vivienda, lo detuvieron y trasladaron hasta la dependencia policial, donde lo notificaron de su situación procesal en una causa judicial por “Lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”.

El individuo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

INGENIERO JUÁREZ

Detuvieron a un hombre y retuvieron a dos adolescentes por un caso de robo

• El rápido accionar policial y la colaboración de la ciudadanía fueron de vital importancia

Efectivos de la Policía de Formosa detuvieron a un hombre y secuestraron objetos sustraídos de un conocido local bailable de Ingeniero Juárez.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando desconocidos forzaron el portón de acceso y sustrajeron bebidas alcohólicas y energizantes.

De inmediato, la brigada investigativa de la Unidad Regional Seis y la Comisaría de la mencionada localidad investigaron el caso y determinaron que los efectos sustraídos estaban en un domicilio deshabitado.

Por el caso, aprehendieron a un hombre y secuestraron una importante cantidad de latas de cervezas, cajas de vino y bebidas energizantes.

También retuvieron a dos adolescentes como autores del hecho, que fueron entregados a sus tutores.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno durante la feria judicial.







