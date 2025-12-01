Abonarán a productores paipperos por las ventas de chivitos

En la zona oeste del territorio, el Instituto PAIPPA concretará un nuevo pago a productores por las reses de chivitos que fueron comercializadas el pasado viernes 5, tanto en la feria franca del Polideportivo del barrio capitalino La Paz como en Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Así lo confirmó a AGENFOR el coordinador ejecutivo del organismo, el médico veterinario Rubén Casco, quien brindó detalles de lo que sucederá este miércoles 10, desde las 9 horas.

“Estaremos acompañando el pago del esfuerzo de las familias por esta comercialización que realizamos el viernes pasado, donde hemos traído chivitos de ocho familias originarias de El Potrillo, donde ya hace más de dos meses venimos trabajando con la sanidad, la desparasitación y el control de brucelosis caprina, y también en la zona de El Chorro”, indicó.

Cabe recordar que más de 130 reses, a un precio referenciado de $5000 el kilo, se vendieron en tiempo récord en la feria paippera, al igual que en SAF, donde se comercializaron unas 119.

Del mismo modo, anticipó que “esta semana o la otra a más tardar vamos a estar entregando reproductores caprinos, tanto machos como hembras, en la zona de Salazar, El Descanso, Pozo Molina y La Esperanza”.

Y adelantó que de esa zona “también vamos a traer chivitos paipperos”, por lo que ya se pusieron en marcha los trabajos “con la sanidad previa de toda la majada”.

Ello teniendo en cuenta que la próxima feria paippera especial se hará el 23 de diciembre, en la previa de la Navidad. “Quiero decirles a las familias que se han quedado sin poder comprar su chivito, que para esta próxima feria vamos a llevar casi 600 reses, así que esperemos que alcancen para todos, porque realmente no solo es la calidad, sino también el buen precio”, cerró.



