“Me parece genial que Formosa cuente con estas carreras porque son el futuro”





Con solo 20 años, la joven formoseña Paloma Ortega egresó del Instituto Politécnico de Formosa (IPF). Destacó el rol del Estado provincial en brindar herramientas de vanguardia y comentó sobre su un innovador proyecto de “Smart Parking” basado en Inteligencia Artificial para solucionar el caos vehicular.

El Área Audiovisual de AGENFOR presentó una nueva edición de “Esto es Formosa”, un ciclo diseñado para visibilizar las realidades de progreso y las historias de vida de los jóvenes formoseños. En esta oportunidad, Paloma Lucía Ortega, egresada este 2025 de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones, compartió su experiencia y paso por esta casa de estudios, con tan solo 20 años.

Hija de un ingeniero eléctrico, Paloma encontró en el Politécnico la oportunidad ideal cuando aún no definía su futuro tras finalizar el secundario en el colegio San Francisco de Asís de la ciudad capital. “Mi papá empezó a averiguar carreras cortas para que yo pueda tener una base, y así encontró las ofertas del IPF”, relató.

La joven subrayó que la decisión se vio facilitada por las políticas de bienestar estudiantil que ofrece la institución, destacando que “nos ofrecían tanto el transporte como la alimentación”.

Innovación local

Durante su formación, comentó que aprendió el manejo de fusionadoras de fibra óptica, analizadores de Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) y el armado de antenas a escala de laboratorio.

“Tuvimos maestros muy capacitados que nos enseñaron súper bien, y fue bastante interesante aprender cómo es que se arma la antena desde cero”, expresó, y agregó que “la materia que más me gustó fue la de comunicaciones avanzadas y redes, ya que es literalmente de lo que se tratan las telecomunicaciones”, precisando que “en término generales la carrera se trata de comunicaciones a larga distancia, envío de datos, de voz, internet y telefonía”.

Asimismo, se refirió a cómo, junto a sus compañeros, pudieron desarrollar una solución tecnológica para una problemática real de la capital provincial relacionada a la “congestión vehicular”.

Expuso que el proyecto, denominado “Smart Parking”, consiste en un sistema de detección de estacionamientos mediante cámaras IP con un modelo de Inteligencia Artificial integrado.

“La idea surgió para aliviar la congestión vehicular en Formosa, sobre todo en zonas céntricas y horas pico y hacer que la ciudad tenga muchísima menor congestión, menos contaminación con emisiones de CO2, y que a las personas se les pueda facilitar el andar por el centro”, subrayó.

Y resaltó que “contamos con una aplicación y también página web desarrollada por nosotros”, al tiempo que mencionó que “hicimos pruebas de campo en el predio del Polo Científico y Tecnológico y tuvimos un 95% de precisión. Se demostró que el sistema funciona y puede escalarse”, afirmó con orgullo.

El rol de la mujer en la tecnología

Siendo una de las pocas mujeres en su cohorte, Paloma celebró que cada vez más jóvenes se sumen a las denominadas “ciencias duras”.

“Considero que es sumamente importante el rol de la mujer. A las chicas les digo que no tengan miedo y no dejen por más de que la carga horaria sea pesada y no hagan caso a los comentarios. Si quieren estudiar esto, anímense, porque no se van a arrepentir”, enfatizó.

Formación integral y calidad humana

Más allá de lo académico, la flamante técnica destacó el ambiente de compañerismo y el apoyo constante de los docentes y el servicio de psicología del instituto. “Tengo amigos que inclusive tienen 50 años; aprendo desde otros puntos de vista y fue una experiencia muy gratificante”, comentó sobre la convivencia con estudiantes de todo el territorio provincial.

Y relató que “varios compañeros nos decían que se sentían muy viejos para estudiar, pero entre todos nos apoyábamos y contuvimos y así, pudimos salir adelante, ya que todos de hecho nos recibimos y estamos contentos”.

La joven hizo sentir su “emoción”, porque, precisó que “fue un trabajo súper pesado, sobre todo para mí porque no tenía mucha idea de lo que eran las telecomunicaciones, pero ahora estoy sumamente contenta y feliz de estar cerrando un ciclo en mi vida y espero poder expandirme muchísimo más”.

Finalmente, declaró su deseo de continuar su formación para alcanzar una licenciatura o ingeniería, agradeciendo contar con este nivel de infraestructura en su propia provincia y aseguró que “me parece genial que Formosa cuente con estas carreras porque son el futuro”.

“Yo el instituto (IPF) lo recomiendo”, sostuvo al concluir, remarcando que “es muy bueno y van a contar con todo lo necesario para poder iniciar, ya que nos proporciona herramientas como las computadoras y la comida”.



