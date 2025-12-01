Laguna Blanca refuerza la prohibición de pirotecnia sonora

La Municipalidad de Laguna Blanca, a través de la Dirección de Bromatología y en articulación con el Destacamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, lleva adelante operativos de notificación y concientización en distintos comercios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prohibición de venta de pirotecnia sonora.

Estas acciones se realizan en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 1028, la Ordenanza Municipal N° 3443/23 del Honorable Concejo Deliberante y el Decreto Municipal N° 2025/23, que prohíben el uso, la distribución y la comercialización de fuegos artificiales sonoros dentro del ejido municipal.

Desde el Municipio recordaron que, ante denuncias y constatación de infracciones, se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigente.

La iniciativa busca promover unas celebraciones responsables, fomentando el respeto hacia personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales, priorizando la convivencia y el bienestar de toda la comunidad.

"Disfrutemos unas fiestas llenas de alegría y respeto para todos", expresaron desde la comuna.












