Formosa, entre las de menor pobreza e indigencia

El dato surge de las estadísticas del INDEC, situando a Formosa en como el aglomerado de menor pobreza e indigencia del Norte Grande.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el informe sobre la pobreza y Formosa se ubica en el lugar 11° a nivel nacional con menor pobreza y 2° con menor indigencia.

En comparación con los aglomerados del NEA, Formosa tiene una tasa de pobreza del 28,3%, menor a la registrada en Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%) y Posadas (38,1%). Asimismo, con una indigencia del 2,7%, se sitúa segunda a nivel nacional, solo por después de San Luis (2,5%), con un nivel mucho menor al promedio nacional (6,9%) y por debajo de ciudades que suelen decirse más ricas como CABA (3,5% de indigencia), Córdoba (4,7%) o Rosario (6,2%).

En este sentido, el economista Adrián Muracciole fue consultado respecto al tema y mencionó que el dato no sorprende ya que hace varios años Formosa demuestra esta condición frente al resto del país.

“En primer lugar hay que decir que no es una consultora local, o la opinión de una persona. Estos son datos del INDEC, es decir que es el Instituto oficial, que depende del Gobierno Nacional el que reconoce que Formosa está entre los aglomerados de menor pobreza e indigencia” sostuvo.

Continuó Muracciole declarando que “las tasas de pobreza observadas respecto al resto del país no sorprenden, ya que a pesar de lo que se repite maliciosamente, las estadísticas oficiales hace rato ubican a Formosa en este lugar”

Aclaró el Rector de la UPLaB que “las estadísticas de pobreza son coherentes con otros indicadores que también publica el INDEC. Por ejemplo, Formosa esta dentro del Norte Grande, como la segunda provincia con mejores salarios públicos, entre las tres con mejores salarios privados, segunda en cuanto a la distribución del ingreso y tercera en cuanto a desempleo”

“Estamos hablando de una provincia con bajo desempleo, una distribución equitativa de los ingresos que, además, en el contexto nacional de ajuste que estamos sufriendo, está en los niveles salariales más altos si la comparamos con provincias vecinas” prosiguió.

Muracciole recordó que “hace pocos días, el Secretario General de ATE reconoció que el incremento salarial del 55% otorgado este año por decisión del Dr. Insfrán le gana a la inflación que estará por debajo del 30%” y agregó que “para quienes perciben el salario mínimo y los docentes que además del FONID cobran por decisión del Gobierno provincial el Complemento por Servicio Docente, el porcentaje de incremento supera el 60%”.

Para finalizar, sostuvo que “estamos en una situación muy difícil a nivel nacional, que basa su política en ajustar a jubilados, las provincias y las universidades. En ese contexto, el Gobierno de Formosa tomó decisiones para proteger el poder adquisitivo del salario y los resultados están a la vista. Los organismos oficiales que miden la situación económica y social, que dependen de Nación, reconocen en Formosa una provincia que a pesar del contexto, logra con sus políticas disminuir el impacto y por eso, está entre las de menor pobreza e indigencia de la Argentina”.



